Beurs Amsterdam sluit met verlies

Op het Damrak werd het kwartaalbericht van Randstad positief ontvangen. Wessanen ging daarentegen in de uitverkoop na publicatie van de resultaten.



De AEX-index op Beursplein 5 zakte 0,7 procent tot 520,57 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 789,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7 procent. Londen ging 0,2 procent omlaag.



Hoofdfondsen

Randstad was een van de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen met een winst van 2 procent. De uitzender wist vorig kwartaal de winst verder op te voeren en keert meer dividend uit.



De groei kreeg ook in het begin van dit jaar een vervolg met een omzetstijging van 7 procent in januari. Grootste daler in de AEX was kabel- en telecomconcern Altice met een verlies van 3,6 procent.