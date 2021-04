Betrokkenheid liquidaties ontkend: ‘Moorden plegen is niet mijn vak’

Beeld ANP

Intriges uit de Amsterdamse onderwereld die inmiddels al bijna tien jaar teruggaan. Daar draait het om in het liquidatieproces dat woensdag van start ging in de zwaarbewaakte rechtbank op Schiphol. De eerste zaak die behandeld werd was die van de moord op Alexander ‘Alekki’ Gillis.

Gillis werd in de vroege ochtend van 20 februari 2014 geliquideerd in Zaandam. Een schutter nam hem, toen hij in zijn auto stapte om naar zijn werk te gaan, onder vuur. “Wat ben je aan het doen”, schreeuwde het slachtoffer nadat hij voor de eerste keer geraakt was. Vervolgens viel hij uit zijn auto op de grond. Na het eerste salvo weigerde het pistoolmitrailleur van de schutter, die pakte daarop een pistool en schoot Gillis van dichtbij met twee kogels door het hoofd.

De rechtbank stond stil bij het motief van de moord.

Die lag in twee mislukte aanslagen op de, inmiddels geliquideerde crimineel Gwenette Martha. In december 2013 had iemand geprobeerd hem dood te schieten in Amsterdam-Zuid. Doordat het wapen van de schutter weigerde, overleefde Martha die aanslag. Ook een andere moordpoging, waarbij er een bom in een stoel van de auto van Martha was geplaatst, mislukte.

Na deze twee mislukte moordpogingen werd er binnen de groep van Martha gezegd dat Alexander Gillis mogelijk informatie zou hebben gelekt naar de vijanden van Martha. Vanaf dat moment leefde Gillis in geleende tijd.

Hartstilstand

Iliass K. en Gökhan C. worden door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij de moord op Gillis. Zij zouden dit hebben gedaan in opdracht van een neef van Gwenette Martha, die werd aanvankelijk ook vervolgd in de zaak maar overleed vorig jaar aan een hartstilstand in een gevangenis in Spanje.

Beide verdachten ontkennen bij de moord betrokken te zijn geweest. De rechter hield de twee mannen een hele reeks berichten voor die ze verstuurd zouden hebben met PGP-telefoons. Die communicatie zou verband houden met de moord op Gillis. Het toestel waarvan de 33-jarige Iliass K. gebruik zou hebben gemaakt, stond bij anderen opgeslagen als ‘Lip’ of ‘Lomba’. Getuigen hebben verklaard dat dit de bijnaam is van K. Dat bij een geldtransactie zijn echte naam en geboortedatum verstuurd werden met het PGP-toestel ziet justitie ook als een belangrijke aanwijzing dat K. de gebruiker van het toestel was.

Handel in wapens

De 34-jarige Gökhan C. was spraakzamer. Hij erkende dat hij in het verleden ‘meerdere’ PGP-toestellen had gehad omdat hij in de wapenhandel zat. “Handel in wapens doe je niet via de whatsapp.” Betrokken bij liquidaties was hij niet. “Moorden plegen is niet mijn vak. Dat is niet mijn ding. Ik bepaal niet of mensen doodgaan of leven.”

Justitie gaat ervan uit dat Massod Amin Hosseini de schutter is geweest die Alexander Gillis heeft doodgeschoten. Hij zou de schutter zijn geweest bij de moord op Stefan Regalo Eggermont. Omdat hij niet het beoogde doelwit was, werd Massod Amin Hosseini vervolgens uit de weg geruimd. De moordzaken op Stefan Regalo Eggermont en Massod Amin Hosseini worden komende weken behandeld.