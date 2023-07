Betrapte inbreker na achtervolging opgepakt in Amsterdam-West

Beeld Joris van Gennip

De politie ontving ’s ochtends rond tien over half vier een melding dat er iemand aan het inbreken was bij een café aan de Bos en Lommerweg. Bij aankomst zagen agenten een groot gat in de ruit en een man die in het gat hing. Die schrok van de politie, kroop snel door het gat naar binnen, sloeg aan de achterzijde met een stoel een raam in en vluchtte het pand uit.

Diverse politie-eenheden hebben daarop de achtervolging ingezet. De man werd rennend aangetroffen in de Kijkduinstraat waar hij voor een woonblok in een steiger klom. Na een paar keer heen en weer te rennen op de steiger, klom hij naar beneden en rende hij naar de Solebaystraat. Daar wisten politieagenten hem te arresteren.

Later bleek dat de verdachte tijdens zijn vluchtpoging een woning in de Kijkduinstraat was binnengedrongen. Hij heeft daar niets buitgemaakt of vernield, ‘maar wel de bewoners behoorlijk laten schrikken’, aldus de politie. Ook heeft hij tijdens de achtervolging een aantal vernielingen gepleegd en uit het café goederen meegenomen. De man is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

