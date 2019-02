Betondorp beschermd stadsgezicht? De buurt twijfelt

Over smaak valt niet te twisten, het is bekend. Zoals ook bekend is dat over een buurt als Betondorp heel verschillend wordt gedacht. Gerard Reve, die jong was in de Ploegstraat en zijn buurt als 'Cementwijk' centraal stelde in De Avonden, zag weinig romantiek.



Zijn uitspraak 'Laat alle hoop varen, gij die hier opgroeit' in een televisie-interview in 1963 bleef plakken aan wat officieel Tuindorp Watergraafsmeer heet, tussen de Nieuwe Ooster en de zuidelijke A10.



Reves citaat ging overigens nog even door: "Vrees, gevaar, eenzaamheid.