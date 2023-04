Betere studiehouding en evenveel vrienden: leed voor uitgelote achtstegroepers valt mee

Beeld ANP / EVERT ELZINGA

Elk jaar, als de uitslag van de Amsterdamse scholenloting bekend wordt gemaakt, zijn er duizenden gelukkige achtstegroepers. Er zijn altijd óók kinderen die ontroostbaar zijn, omdat zij niet op hun favoriete school terecht kunnen.

25 procent van de Amsterdamse kinderen werd het afgelopen schooljaar niet ingeloot op de school van voorkeur. Op het moment zelf komt dat nieuws hard aan. Maar om in kaart te brengen wat de gevolgen nu precies zijn van zo’n ‘slechte’ loting, besloten onderzoekers van de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen en OIS van de gemeente Amsterdam samen in het onderwerp te duiken.

De conclusie: kinderen zijn weerbaar en flexibel genoeg om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat uitgeloot worden zelfs een positief effect heeft op de studiehouding van leerlingen. ‘Vmbo- en vwo-leerlingen besteden meer tijd aan hun huiswerk, havo- en vwo-leerlingen worden minder vaak de les uitgestuurd, havo-leerlingen komen minder vaak te laat en havo- en vwo-leerlingen lijken iets hogere cijfers te halen.’ Alleen voor vmbo-leerlingen heeft een slechte loting negatieve invloed op de cijfers: zij halen daarna iets lagere cijfers.

Segregatie

Het onderzoek, waar tussen 2015 en 2020 meer dan 8300 leerlingen aan meededen, laat ook zien dat de uitslag van de loting geen effect heeft op het aantal vrienden dat kinderen hebben. Wel verandert de samenstelling van de vriendengroep en kan ook het beeld van de maatschappij veranderen.

De school waar kinderen het liefst naartoe willen is doorgaans een school die past bij henzelf en bij de sociaaleconomische positie en achtergrond van het gezin waar ze uitkomen. Een andere, niet zelf gekozen school sluit niet altijd precies aan bij de eigen denkwereld of omgeving.

“Kinderen die op een andere school dan hun voorkeursschool komen, kijken positiever naar en gaan op een positievere manier om met kinderen van andere culturen en geloven dan zijzelf hebben,” zegt onderzoeker Hessel Oosterbeek van de UvA.

Oosterbeek legt ook uit dat de loting en matching segregatie niet één op één tegengaat of juist in stand houdt. “Je kunt wel stellen dat als iemand wordt uitgeloot, de houding naar andere groepen dan waar diegene zelf uitkomt, doorgaans verandert.”

Goed om te benoemen, benadrukt Oosterbeek, is dat er in het onderzoek is gekeken naar de gemiddelde effecten van uitgeloot worden op de school van eerste voorkeur. “We kunnen nooit voor elk individu uitsluiten dat er negatieve gevolgen zijn.”

Dependance van populaire scholen

De loting en matching is een jaarlijks terugkerend euvel voor iedereen die met het basis- en middelbaar onderwijs te maken heeft. VU-hoogleraar Bas van der Klaauw analyseert het lotingsysteem al sinds 2015 en concludeerde dit jaar dat het aanbod op scholen in Amsterdam niet meer overeenkomt met de vraag. Vooral havo/vwo’ers grijpen vaak naast hun eerste keuze: slechts 66 procent van de groep acht-leerlingen met een havo/vwo-advies kwam dit jaar op hun eerstevoorkeursschool, terwijl dat in 2019 nog 81 procent was.

De koepel van Amsterdamse schoolbesturen Osvo greep dit jaar al in door voor deze loting 250 extra plekken te creëren op de populairste middelbare scholen. En vanaf volgend jaar worden bovendien alle voorrangsregels rondom de Centrale loting en matching aangepast. Schoolbesturen hopen daarmee op gelijkere kansen voor Amsterdamse leerlingen.

Ouders en betrokkenen vinden al jaren dat het anders moet met die loting en matching – maar ook zij hebben niet direct een beter alternatief voorhanden. De scholenkoepel denkt al lang na over alternatieven. Een van de geopperde oplossingen is het ‘klonen’ van scholen. Een dependance van het Fons Vitae bijvoorbeeld, of een nieuw gebouw voor het Barlaeus. Het zijn nog ideeën, maar wel waar serieus over wordt nagedacht.

