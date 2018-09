Betere samenwerking voor zorg voor ongeborenen

De Jonge (CDA) wil de Wet publieke gezondheid aanpassen zodat kwetsbare ouders al vóór de geboorte hulp en begeleiding krijgen via de jeugd­gezondheidszorg. Nu wordt die zorg pas ingezet vanaf de bevalling.



Amsterdam doet net als onder meer Tilburg, Den Haag en Heerlen mee in het vormen van coalities tussen zorgverzekeraars, consultatiebureaus, wijkteams, huisartsen, verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen.



Babysterfte

Het idee is dat er via betere voorlichting en begeleiding minder babysterfte, verwaarlozing en andere problemen rond baby's en peuters ontstaan.



Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat in sommige wijken in Rotterdam en Amsterdam de kans op babysterfte en ziekten rondom de geboorte twee tot drie keer hoger is dan het landelijke gemiddelde.



Voor het actieprogramma Kansrijke Start, zoals de aanpak heet die deze week is gelanceerd, wordt landelijk 41 miljoen euro vrijgemaakt. De Jonge, die tot 2017 wethouder Zorg was in Rotterdam, zet zich al langer in om specifiek kwetsbare zwangeren en ouders zo vroeg mogelijk te begeleiden in het goed zorgen voor hun kind.