Beter worden in rekenen en wiskunde? Ga bewegen!

"Daarnaast vinden kinderen het meestal leuk om te bewegen," zegt Singh. "Het is een sociale bezigheid, die de interactie met andere kinderen kan vergroten. Het draagt bij aan een goede sfeer in de klas. In een positief leerklimaat kunnen kinderen tot betere prestaties komen."



Waarom er geen verband is gevonden tussen bewegen en taalvaardigheid of tussen bewegen en concentratie, is onduidelijk.



Leuk alternatief

Scandinavische overheden zetten zwaarder in op bewegen op school. In Denemarken is het sinds kort verplicht dat basisscholen hun leerlingen een uur per dag laten bewegen. Een goede ontwikkeling, vindt Singh, al stelt ze dat bewegen niet werkt als het dwangmatig gebeurt.



Singh ziet er dan ook niets in om het gebruik van computers, telefoons en tablets voor jongeren te verbieden. "Het is 2018, geen 1988. Die apparaten zijn er, je moet zorgen dat bewegen een leuk alternatief is. Dan gaan kinderen het vanzelf meer doen. Ook na schooltijd."