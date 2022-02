Betaalgigant Adyen stuift door magische omzetgrens van een miljard euro

Adyen trok vorig jaar in de leegstaande panden van warenhuis Hudson’s Bay aan het Rokin. Beeld Nina Schollaardt

Adyen verwerkt betalingen voor bedrijven die wereldwijd handelen, zowel online als in winkels. Daarbij maakt het niet uit welk betaalsysteem die bedrijven of hun klanten gebruiken. In Europa profiteerde het bedrijf onder meer van de opkomst van flitsbezorgers als Flink die hun betalingen via Adyen regelen.

Het omzetrecord is niet de enige magische grens die Adyen vorig jaar doorbrak. Het bedrijf verwerkte ook voor het eerst meer dan een half biljoen euro aan betalingen voor zijn klanten: 516 miljard euro, 70 procent meer dan in 2020. Het bedrijf dankt die mijlpaal naar eigen zeggen aan de ‘onstuitbare opmars van e-commerce en de toenemende verdwijning van cash betalingen’.

Die betaalstroom is vooral gebaseerd op online verkopen, met name via internetplatforms. Maar Adyen is via eigen betaalterminals bezig met een flinke opmars in fysieke winkels, waar nu 14 procent van de betalingen vandaan komt. Die groeiden in de tweede helft van vorig jaar met bijna 100 procent ook sneller dan de online afrekeningen.

Adyen verwacht de groeispurt dit jaar voort te zetten en waar mogelijk op te voeren. Het bedrijf gaat daarbij volgens topman Pieter van der Does uit van eigen kracht en heeft geen plannen om via overnames te groeien.

Oorlog om talent

De betaalgigant is nu op zoek naar mogelijkheden om de barrières te slechten die die groei kunnen bemoeilijken. Een daarvan is het tekort aan geschikt personeel. Die ‘oorlog om talent’ woedt steeds heviger in de mondiale techsector. Adyen nam in de tweede helft van 2020 226 nieuwe medewerkers aan – op een totaal van 2180, van wie 1262 in Amsterdam – maar had meer nieuwkomers willen verwelkomen.

Het bedrijf moest wel kosten maken, 7,7 miljoen euro, om zijn nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam in te richten. Adyen trok vorig jaar in de leegstaande panden van warenhuis Hudson’s Bay aan het Rokin.