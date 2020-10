Betaald parkeren: nu ook in Geuzenveld, Slotermeer en Eendracht

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het college loopt hiermee vooruit op een reeks van nieuwbouwplannen in Nieuw-West. De verwachting is dat als de bewoners van de nieuwe appartementen allemaal op straat gaan parkeren, de hinder nog groter zal worden.

Daarnaast komt een aantal projecten volgens de gemeente slecht tot ontwikkeling doordat het goedkoper is om op straat te parkeren dan in nieuw aan te leggen inpandige parkeergarages.

Nieuw-West is een van de stadsdelen met het hoogste autobezit, alleen in Noord hebben meer mensen één of meer auto’s. In Nieuw-West is het autobezit 0,68 auto’s per huishouden. Dit heeft deels te maken met de stedenbouwkundige opzet van het stadsdeel; het is gebouwd in een periode dat die erg gericht was op automobiliteit. Uit de cijfers blijkt dat een groot aantal huishoudens méér dan één auto heeft.

Enorme parkeerdruk

Op sommige plekken leidt dit tot een enorme drukte met auto’s op straat. Met name in de buurt rondom Ruys de Beerenbrouckstraat is die parkeerdruk ver boven de 100 procent: er zijn meer auto’s dan parkeerplaatsen. Maar ook in de buurten daaromheen is de parkeerdruk overwegend hoger dan 90 procent.

Dit leidt ertoe dat veel auto’s foutgeparkeerd staan waardoor bewoners last hebben van overlast en er regelmatig verkeersonveilige situaties zijn. Ook wordt volgens de gemeente de doorgang voor nood- en hulpdiensten belemmerd. Bij de gemeente komen regelmatig klachten van bewoners, omdat ze geen parkeerplek kunnen vinden of vinden dat er gereguleerd en gehandhaafd moet worden.

Uit metingen eind 2019 werden in Geuzenveld/Slotermeer ongeveer 500 foutparkeerders geteld. Dit is bijna 4,5 procent van het totaal aantal geparkeerde voertuigen op straat. Daarnaast blijkt dat ongeveer 30 procent van de geparkeerde auto’s afkomstig is van méér dan een kilometer van de locatie waar de auto stond geparkeerd. Circa 7 procent van de geparkeerde auto’s kwam van buiten Amsterdam.

Waterbedeffect

Het college gaat ervan uit dat de invoering van betaald parkeren in Geuzenveld op haar beurt niet zal leiden tot een waterbedeffect, waarbij omliggende buurten last krijgen van uitwijkende parkeerders. Dit omdat het gebied waarin betaald parkeren wordt voorgesteld, niet grenst niet aan andere woonbuurten, maar onder meer aan sportvelden, de Brettenzone en de Sloterplas.

Het plan is om betaald parkeren in te voeren van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 19.00. Deze tijden sluiten aan bij de tijden die van kracht zijn in de gebieden in Nieuw-West waar al betaald parkeren is. Het tarief wordt 1,40 euro per uur, het laagst mogelijke tarief in Amsterdam.