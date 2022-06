Betaald krijgen voor plaatsmaken op stroomnet, helpt dat?

Het Noordzeekanaal met uitzicht op het Westelijk Havengebied. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP Beeld ANP

In de Amsterdamse haven wordt het al uitgeprobeerd: grootverbruikers maken plek vrij voor bedrijven waarvoor anders geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Dat kan door zogeheten ‘congestiemanagement’: minder stroom verbruiken op piekmomenten en meer elektriciteit aan het net leveren op andere tijdstippen.

Bedrijven kunnen dat doen door stroom op te slaan in batterijen, en de elektriciteit in ruil voor een vergoeding weer prijs te geven op het moment dat daar op het net dringend behoefte aan is. Datzelfde kan worden bereikt door de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s daarop in te stellen. Om het net te ontlasten kunnen bedrijven ten slotte ook onderling energie uitwisselen.

Experiment

Het is geen toeval dat het Westelijk Havengebied is uitgekozen voor dit experiment. In de haven heeft Liander al verschillende keren nee moeten verkopen aan bedrijven die zich hier wilden vestigen. Het elektriciteitsnet wordt de komende jaren snel uitgebreid, maar Liander kan snel verlopende overgang op duurzame energie en de vestiging van stroomslurpende datacenters niet bijbenen. Vorige week bleek dat een nieuwe kabelfabriek om die reden uitwijkt naar de Eemshaven.

Ook in andere delen van de stad komen grootverbruikers zoals industrie, supermarkten, scholen en kantoren bij Liander op de wachtlijst. De hoop is dat grootverbruikers die al een stroomaansluiting hebben, ruimte kunnen geven aan andere gebruikers. Met de proef in de haven loopt Liander vooruit op nieuwe regels van toezichthouder ACM.

ACM publiceerde vorige week nieuwe voorschriften waardoor meer bedrijven hun stroombehoefte kunnen laten meebewegen met de pieken op het elektriciteitsnet. Over de vergoeding kunnen ze voortaan een langetermijncontract afsluiten. Verder zijn er meer mogelijkheden voor kleinere aansluitingen om hier samen als groep op in te spelen.

Contracten

Liander heeft vrijdag formeel de bedrijven in de haven opgeroepen om zich te melden met hun oplossingen om het elektriciteitsnet rond verdeelstation Westhaven te ontlasten. Nog dit jaar hoopt Liander hierover met de bedrijven contracten af te sluiten. Het netwerkbedrijf verwacht uit het experiment te leren hoe ook in andere delen van de stad meer ruimte kan worden vrijgemaakt op het elektriciteitsnet. In ongeveer de helft van Amsterdam dienen zich capaciteitsproblemen aan.

Behalve in de Amsterdamse haven doet Liander nog drie proeven in Gelderland en Friesland. In het Gelderse Ulft is daarbij de vraag of congestiemanagement een oplossing is als windmolens en zonneparken op het stroomnet voor capaciteitsproblemen zorgen. De groene stroom van windparken en zonnepanelen komt immers per definitie met pieken en dalen. Anders dan rond Amsterdam, waar vooral de afname van elektriciteit door grootverbruikers voor problemen zorgt, is bij Ulft het opwekken van duurzame energie het grootste struikelblok.