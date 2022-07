Bestuursvoorzitter studentencorps treedt af na dagen van ophef over seksistische uitspraken

Beeld ANP

Tijdens een emotionele bijeenkomst waar tientallen leden van het Amsterdamsche Corps op af waren gekomen heeft bestuursvoorzitter Heleen Vos laten weten dat ze haar functie neerlegt.

Vos laat weten dat ze een aantal situaties en risico’s tijdens het veranderingsproces van het corps heeft onderschat. “Het blijkt dat er bij een groep leden nog de behoefte bestaat tegen de basisprincipes van het cultuurvereanderingsproces in te blijven gaan.”

“Als rector kan en wil ik niet langer de verantwoordelijkheid blijven nemen voor incidenten en gedrag van leden die mijn persoonlijke grens te boven gaan”, zei Vos. “

“Ik weet dat er een oplossing zal komen om deze gedeelde pijn van de afgelopen dagen een plek te geven en dat de vereniging zich zal vormen naar de vereniging die we willen worden. Momenteel ben ik als rector echter niet in staat om verder te kunnen bijdragen aan die oplossing.”



Daarmee heeft het Corps geen senaat meer. De vice-voorzitter was een van de drie leden die eerder zijn functie heeft opgezegd omdat hij tijdens het lustrumfeest ver over de grens is gegaan door vrouwen hoeren te noemen.

Morgen komen de leden weer bij elkaar om te praten over hoe ze verder gaan.

Trots

Vos heeft in haar speech ook laten weten dat ze trots is dat honderden vrouwelijke leden zich hebben uitgesproken. “Het laat zien dat we als vereniging in een nieuwe fase beland zijn en er geen weg terug meer is. Daar ben ik trots op. Ook al lijkt dit van buiten een crisis, aan de binnenkant is er iets groots gaande.”

Rolluik

De bijeenkomst vond plaats op de sociëteit aan de Warmoesstraat. Om stipt 18.15 uur ging de rolluik aan de hoofdingang naar beneden. Leden die te laat waren, misten het nieuws. Nog geen twintig minuten later was de bijeenkomst al voorbij.

“Het was een heel emotionele bijeenkomst”, zegt een van de vrouwen die naar buiten kwam lopen. “Dit zijn de gevolgen van mensen die zich als beesten gedragen. Ze heeft heeft het lang voor ons opgenomen en heeft nu aangegeven dat ze niet meer met deze mensen kan samenwerken.”

De mannen en vrouwen die in de Warmoesstraat, begrijpen de keuze van Vos, maar vragen zich ook af hoe ze nu verder moeten.

“We willen dit het liefst intern oplossen, maar doordat de video's zijn gelekt is ons probleem nu een maatschappelijk probleem geworden. Het is alsof we in een snelkookpan zitten, terwijl we net rustig in transitie waren”, zegt een jonge vrouw terwijl ze een sigaret rookt.

Een van de mannelijke leden schaamt zich voor wat er gebeurt is. “Ik had graag gehad dat er meer mannen waren opgestaan, waaronder ik. Nu lijkt het alsof we een passieve club zijn waar de grens overgaan normaal wordt gevonden. Dat is niet zo en dat moeten we meer uitdragen. Het is een harde les dit.”