Bestuurscrisis bij islamitische basisscholen As Siddieq: ‘Slecht voor onze reputatie’

De islamitische basisschool Al Maes, een school in Amsterdam-West die deel uitmaakt van As Siddieq. Beeld Birgit Bijl

In een interne mail, ingezien door Het Parool, spreekt de bestuursvoorzitter van de As Siddieqscholen van een noodsituatie, besluiteloosheid en het ontbreken van continuïteit. De Onderwijsinspectie zegt op de hoogte te zijn van de situatie en aan de hand van gesprekken met betrokkenen te zullen beoordelen of actie nodig is.

Onder As Siddieq vallen drie scholen: Al Maes in West, Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord. In totaal zijn er meer dan 1100 leerlingen.

Onderwijskwaliteit

De afgelopen jaren oordeelde de inspectie overwegend positief over de onderwijskwaliteit. In bestuurlijk opzicht waren er verbeterpunten, maar schenen de zaken redelijk op orde. Een email van voorzitter Samy al Deghedy van begin deze maand aan de andere bestuursleden schetst een heel ander beeld.

Hij schrijft dat al meer dan een jaar geen besluiten kunnen worden genomen en dat sprake is van een crisis waarbij bestuursleden tegen elkaar procederen in plaats van samen te werken als broeders. Dit vormt een bedreiging voor de reputatie van As Siddieq, aldus Al Deghedy. Veelzeggend is zijn verzoek bij de eerstvolgende bestuursvergadering te spreken zonder stemverheffing of lelijke woorden.

Volgens bestuurslid Ercan Kaya is op het onderwijs op de As Siddieqscholen niets aan te merken. “Maar bestuurlijk is het een puinhoop.” In zijn beleving is Al Deghedy niet capabel. “Hij is autoritair en houdt zich niet aan de statuten.”

Tawheedmoskee

In 2018 stuurde een ander bestuurslid tevergeefs aan op Al Deghedy’s vertrek, die tevens imam is van de Al Tahweedmoskee in Oud-West. Volgens Kaya en een andere ingewijde die anoniem wil blijven, speelde daarbij vermeende belangenverstrengeling bij Al Deghedy een rol. De Tawheedmoskee exploiteert al jaren een weekendschool in een van de gebouwen van As Siddieq voor koranlessen.

Het As Siddieqbestuur – met Al Deghedy als voorzitter – verhuurt daarvoor klaslokalen aan de Tawheedmoskee – waar Al Deghedy als imam en bestuurslid aan de kant van de huurder zit. Bij betrokkenen leeft de vraag of de huurprijs wel marktconform is. Ook zijn er zorgen over de verantwoordelijkheid van de school bij eventuele incidenten.

Over de inhoud van de koranlessen is nooit discussie geweest. NRC en Nieuwsuur berichtten in 2019 dat de Tawheedmoskee lesmateriaal gebruikt dat kinderen aanmoedigde alleen met gelovigen bevriend te zijn en een multiplechoicevraag bevatte over de straf voor iemand die zich inlaat met zwarte magie: a. zweepslagen, b. stenigen, c. doden met een zwaard (het laatste is juist). Ook werd volgens de berichten een boek aangeraden dat oproept tot het doden van iemand die niet de belangrijkste verplichtingen van de islam erkent.

‘Grote consequenties’

Naast de weekendschool was de positie van directeur-bestuurder Redouan Boudil, die een contract had tot de zomer van vorig jaar, lange tijd punt van discussie in het As Siddieqbestuur. De Onderwijsinspectie prees hem begin 2020 uitvoerig en waarschuwde dat zijn vertrek ‘grote consequenties’ kon hebben. Na heel lang talmen nam het bestuur toch afscheid van Boudil, zonder dat diens opvolging was geregeld.

Volgens Ercan Kaya drukte Al Deghedy nadien de herbenoeming door van een ander bestuurslid, Elhoucine El Hilali. Na protesten van Kaya werd El Hilali alsnog uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Beiden hebben hierover procedures aangespannen.

Al Deghedy wil Kaya ontslaan en drie nieuwe bestuurders benoemen. Kaya stelt op zijn beurt dat El Hilali geen bestuurder meer is.

Gevraagd om commentaar zegt Al Deghedy geen tijd te hebben. El Hilali ontkent dat er problemen zijn: “Het gaat goed en ik ben lid van het bestuur.” Penningmeester Kamal El Moutghi zegt net terug van vakantie te zijn en niets te weten van een crisis.