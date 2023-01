Bestuurlijke chaos Landsmeer compleet: coalitie verliest meerderheid na vertrek GroenLinks

Landsmeer. Beeld Gemeente Landsmeer

GroenLinks diende afgelopen donderdag samen met CDA een motie van wantrouwen in tegen wethouder Marion Breij van de grootste coalitiepartij Lokaal Landsmeer. Die wethouder kreeg afgelopen maanden flinke kritiek te verduren vanwege een advies voor woningbouw in een gebied waar ze zelf grond bezit en de eventuele terugkoop van het oude raadhuis van het dorp dat een hoofdpijndossier werd.

Motie van wantrouwen

De motie van wantrouwen werd gesteund door de gehele oppositie, het CDA en raadslid Maartje Greunsven van GroenLinks. Het andere GroenLinksraadslid, Ine van Brenk, besloot de motie van wantrouwen niet te steunen en als zelfstandige partij verder te gaan. Ondanks het niet meestemmen van Van Brenk, werd de motie van wantrouwen aangenomen en moest wethouder Breij vertrekken.

Volgens Breij werden de problemen rondom haar persoon veroorzaakt door ambtenaren die haar niet van de benodigde informatie konden of wilden voorzien. Volgens de Lokale Omroep Landsmeer leidde dat in november al tot klachten van beide kanten: de ambtenaren vonden dat ze zich in een onveilige werkomgeving bevonden en de wethouder idem.

GroenLinks

Deze zaterdag kwam er ook nog het nieuws bij dat GroenLinks uit de coalitie stapt, zoals CDA dat ook al eerder deed. De coalitie bestaat daardoor nog enkel uit Positief Landsmeer en Lokaal Landsmeer. Zij zullen wel gesteund worden door Van Brenk, maar hebben dan geen meerderheid.

Ook ontstaat er nu onzekerheid rondom de positie van wethouder Jacobien van Boeijen (GroenLinks) die na het vertrek van Breij nog alleen met wethouder Erik Heinrich (geen partij) over is.

Axel Damme (fractievoorzitter Lokaal Landsmeer) en André La Fontaine (fractievoorzitter Positief Landsmeer) hebben Van Boeijen zaterdag per e-mail gevraagd op te stappen, omdat GroenLinks geen deel meer uitmaakt van de coalitie. Een antwoord van Van Boeijen zelf lijkt er nog niet, wel antwoordde haar partijgenoot en raadslid Van Greunsven: ‘Vergeet het maar.’

Damme licht de e-mail van hem en La Fontaine aan Van Boeijen zaterdagavond nog verder toe: “Er is geen vanzelfsprekende meerderheid meer in de raad voor wat wethouder Van Boeijen nu nog doet,” zegt hij. “Wij willen een nieuwe manier van besturen met openheid en transparantie en deze wethouder grijpt toch weer terug naar de klassieke manier van besturen. Ambtenaren en het college hebben in Landsmeer meer te vertellen dan de gemeenteraad.”

Ook wil Damme een onderzoek naar het reilen en zeilen op het gemeentehuis van Landsmeer nu zijn wethouder op heeft moeten stappen na interne problemen. “We hebben hier ambtenaren, die zitten er al 20 jaar en die zijn de onderkoninkjes van onze politiek. En daar wil ik graag onderzoek naar gedaan hebben. Natuurlijk zijn er ook mensen binnen het gemeentehuis die wel hard hun best doen, maar er zitten paar rotte appels tussen.”

Door het verlies van de meerderheid door de coalitie en de onzekerheid rondom de positie van wethouder Van Boeijen lijkt Landsmeer nu voorlopig stuurloos geworden.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: