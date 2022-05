‘Bestuurder weg bij Amsterdams bedrijf Flow Traders na incident skitrip’

Het kantoor van Flow Traders in Amsterdam in 2015. Beeld Eva Plevier

De vermeende incidenten vonden in maart plaats in de Copperhill Mountain Lodge in de Zweedse stad Are, waar tientallen medewerkers van Flow Traders zich hadden verzameld voor het jaarlijkse feest van het bedrijf. Op een verkleedfeest na een dag skiën zou een leidinggevende een mannelijke collega hebben geslagen die verkleed was als oud-president Donald Trump, en vervolgens een vrouwelijke collega hebben betast.

Het nieuwe incident komt slechts enkele maanden nadat Flow Traders zijn topman in het Verenigd Koninkrijk had ontslagen na een incident in een Londense kroeg. De baas van de Britse activiteiten van het bedrijf, Christopher Meyers, zou toen vrouwelijke medewerkers van de belangrijke klant BlackRock hebben beledigd.

Een woordvoerder van Flow Traders wilde tegenover Bloomberg niet reageren.