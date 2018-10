Bestuurder voor 7de keer gepakt met te veel drank op

Hij had een voorwaardelijke straf voor rijden met ingevorderd rijbewijs. Hij werd voor de zevende keer met drank op gesnapt.



De 48-jarige bestuurder van de snorfiets reed de agenten met zo'n zestig kilometer per uur voorbij. Daarop hielden zij hem staande. Omdat hij geen rijbewijs of identificatiebewijs bij zich had werd hij meegenomernen naar het bureau.



In de ophoudkamer kwam niet alleen een sigarettenlucht, maar ook een dranklucht naar voren. De man moest blazen en bleek bijna viermaal de toegestane hoeveelheid te hebben gedronken.



Uit verder onderzoek bleek dat het de zevende keer was dat hij met teveel drank op reed. Hij had tevens een voorwaardelijke celstraf openstaan voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Hij riskeert daardoor een gevangenisstraf en moet zich nog dit jaar voor de politierechter verantwoorden.