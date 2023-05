Bestuurder van Sweelinck College stapt op na reeks van misstappen

Het Sweelinck College in Amsterdam-Zuid kwam begin dit jaar in het nieuws omdat de school zou moeten sluiten. Beeld Joris van Gennip

Scholenkoepel Zaam kwam begin dit jaar in het nieuws nadat bekend werd dat het Sweelinck College in Zuid plots moest sluiten terwijl leerlingen en ouders nog van niets wisten. Twee weken later werd het besluit teruggedraaid en mocht de school toch openblijven.

Het handelen van bestuurder Barbara Dijkgraaf werd door veertien (oud-)docenten, werknemers en rectoren met wie Het Parool sprak gehekeld. Ze spraken over een ‘chronische stresssituatie’ binnen een bestuur waar sprake is van ‘reactief managen’, waarbij onvoldoende geanticipeerd werd op het grote personeelstekort.

Het bestuur van Zaam bestond op dat moment nog maar uit één persoon: Dijkgraaf. De vorige medebestuurder, David Asser, vertrok vorig jaar na twee jaar en twee maanden. Een jaar eerder zegde Redmer Kuiken op, die sinds 2012 in dienst was.

In de week nadat het artikel over de noodlijdende scholenkoepel in de krant verscheen, meldde Dijkgaaf zich ziek. Ze was ook niet bereikbaar voor medewerkers van scholen. Maandag werd bekend dat Dijkgraaf aan het einde van dit jaar het schoolbestuur verlaat ‘om een eigen weg in te slaan’.

Jeanneke van Meulebrouck – op 1 maart toegetreden tot het bestuur – en Jan Rath vormen voortaan samen het bestuur van de scholenkoepel.

Noodlijdende mammoettanker

Zaam, het grootste schoolbestuur van de stad (23 middelbare scholen) wordt omschreven als een noodlijdende mammoettanker met (te) veel kleine scholen onder de vleugels.

Juist als grote koepel ziet Zaam in het samenvoegen van kleine scholen een manier om het lerarentekort het hoofd te bieden. Maar het paniekvoetbal en ad-hocoptreden van bestuurder Dijkgraaf maakte voor werknemers en vooral leerlingen en ouders op pijnlijke manier duidelijk dat het al langer niet goed gaat bij de scholenkoepel.

In 2018 bleek uit onderzoek dat de loyaliteit van de medewerkers van Zaam onder het landelijk gemiddelde lag. Ook het verloop van rectoren was hoog. Ten minste twee stapten op omdat zij ‘te weinig ruimte’ kregen van het bestuur. In 2021 werd in verband met ziekte van schooldirecteuren 404.000 euro uitgegeven aan de inhuur van drie interim-directeuren.

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.