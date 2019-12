Bestuurder: Scholen tweede week dicht ‘zou zomaar kunnen’

Onderwijspersoneel en politici bij het gesprek in het Tweede Kamergebouw. Beeld ANP

Dat zei Middelbeek dinsdagmiddag in de Tweede Kamer, waar zij op initiatief van de PvdA met leerkrachten, ouders en directeuren in gesprek ging met Kamerleden. Maandag legde Middelbeek de plannen die de scholen tijdens de week schoolsluiting hebben gemaakt al voor aan Onderwijsminister Arie Slob. Zo willen de scholen van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden de wijk betrekken bij de scholen, zodat de docenten zich vooral kunnen richten op taal, lezen, reken, schrijven en wereldoriëntatie.

Het gesprek vond plaats in een zaaltje in het Tweede Kamergebouw, maar had wel een besloten karakter. Noodgedwongen, zei initiatiefnemer Kirsten van den Hul (PvdA). Er was geen Kamermeerderheid die een formeel gesprek steunde. Naast de linkse oppositie van GroenLinks, SP en PvdA kwam ook regeringspartij D66 luisteren naar de plannen.

De Kamerleden wilden vooral weten of er nog regels zijn die de oplossingen die de leraren met elkaar hebben bedacht in de weg staan. “Is het onderwijstijd? Bevoegdheid van leraren?”, vroeg D66-Kamerlid Paul van Meenen. “Welke belemmeringen kunnen we wegnemen?”

Sneller klaargestoomd

Toen daarop wel een betoog over professionaliteit van leerkrachten kwam, maar geen duidelijk antwoord, probeerde het Amsterdamse SP-Kamerlid Peter Kwint het nogmaals. “Wat zijn dingen waar je tegenaan loopt die wij met één of twee drukken op de knop kunnen wegnemen?”

Daarop wist leraar Maarten Gresnigt van de Pieter Jelles Troelstraschool wel een antwoord: hij – zelf zijinstromer – wil dat bepaalde mensen sneller klaargestoomd kunnen worden tot meester of juf. “Ik heb een onderwijsassistente, een voorbeeldig lerares. Ik durf wel te zeggen dat zij pedagogisch beter is dan ik. Maar zij moet straks vier jaar door de Pabo heen. Dat gaat haar niet motiveren. Op die knoppen mag je van m’n part wel drukken.” Ook wil Gresnigt dat extra begeleiding voor deze zijinstromers bij de school terechtkomt en niet bij de pabo’s.

Bestuurder Middelbeek ziet graag dat er op die lerarenopleidingen een ‘knip’ wordt gemaakt tussen de onderbouw en de bovenbouw van de basisschool. “Er zijn mannen en vrouwen die meer feeling hebben met kleuters, en mensen die meer hebben met de bovenbouw. Geef hen die keuze.”

Afspraken tussen werkgevers en vakbonden

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld wilde weten of de politiek nog iets kan doen aan de regeldruk, de administratie die scholen bijhouden. Veel zaken hoeven van de Onderwijsinspectie niet te worden bijgehouden, zeggen de inspectie en Slob in koor. Middelbeek is het daarmee eens. “Maar dan wordt er gezegd: jullie moeten zicht houden op kwaliteit. Daar kun je een leraar knettergek mee maken. Die denkt dan: ik moet nóg beter het niveau van leerlingen bijhouden.” Daarmee, zegt Middelbeek, “hebben we de leerkracht onzeker gemaakt.”

Ook noemden de aanwezigen meermaals regels waar de Tweede Kamer zelf niets aan kan doen, omdat het afspraken zijn die in de cao worden gemaakt door de werkgevers en de vakbonden. Eén van de genoemde voorbeelden: het taakbeleid, waarin leraren bijhouden hoe de afstemming is tussen wát er op school moet gebeuren en hoeveel tijd er beschikbaar is.

Uiteindelijk kwam het gesprek toch uit op geld. PvdA-Kamerlid Van den Hul noemde het maandag door minister Slob aangekondigde ‘noodpakket’, waarbij de vier grote steden de komende vier jaar 1 miljoen euro extra krijgen, ‘een pleister’. “Een klein pleistertje dat niet in de buurt komt van de grootte van de wond. Wat willen jullie al van Slob?”

Kloof dichten

Middelbeek vond het noodpakket ‘geen feestje waard’. “Neem ons serieus.” Ouder Maartje Vogel begrijpt niet waarom de loonkloof tussen basisschoolleraren en docenten op middelbare scholen niet wordt gedicht. “Wie regelt nou eens dat?” Het salarisverschil tussen die twee schoolsoorten is ondanks een vergelijkbare hbo-opleiding groot. “Ik hoor het vaak: als ik een paar honderd euro meer verdien, kan ik dat huis wél kopen”, zegt schoolleider Lotte Hidding van De Globe.

Aan de andere kant van de tafel knikten de vier Kamerleden in instemming. Hun partijen willen de kloof óók dichten. Van Meenen: “Maar daarmee hebben we geen meerderheid. De andere partijen vinden dat niet.” Directeur Hidding: “Jammer dat die andere partijen er vandaag dan niet zijn.”