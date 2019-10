Bestuurder onder invloed van lachgas rijdt auto total loss

Beeld ANP

De auto is total loss. Ook de reclamezuil is volledig gesloopt. De twee inzittenden, een man van 24 en een vrouw van 22 uit Amsterdam, zijn met de schrik vrijgekomen. Ze zijn aangehouden door de politie.

De politie heeft een ‘zeer serieus vermoeden’ dat er lachgas in het spel was. Dat is niet de eerste keer deze week in Amsterdam. Afgelopen weekend ramde een bestuurder onder invloed van lachgas de wand van de Coentunnel.