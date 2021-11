Bestuurder krijgt vijf jaar cel voor dodelijke aanrijding Amsterdammer

Op 26 juni botste Joery S., die onder invloed was van alcohol en marihuana, op de auto van het slachtoffer. Beeld Lex van Lieshout/ANP

Na zijn gevangenisstraf mag S. zes jaar niet meer achter het stuur. Ook moet hij een schadevergoeding van twintigduizend euro aan de ouders van het slachtoffer betalen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Door rood

De Zandvoorter reed op 26 juni, iets voor middernacht, op de Basisweg in Westpoort met te hoge snelheid door rood. Daarbij botste hij hard op de auto van Muhammed. Muhammed werd door de klap uit de auto geslingerd. Zijn Belgische verloofde raakte bekneld in de auto en raakte zwaargewond. Beiden werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar Muhammed de dag erna overleed.

S. was samen met een vriend onderweg van Amsterdam naar huis, nadat ze hadden gevaren en uit eten waren geweest. Hij verklaarde dat hij niet doorhad dat hij te hard reed en meer ‘bezig was met de sfeer in de auto dan met de weg’.

Roekeloos rijgedrag

De rechtbank zegt dat het verkeersgedrag van S. roekeloos is, mede doordat hij al eerder voor verkeersovertredingen en ongevallen is veroordeeld. Hij heeft zelfs eens een verplichte educatieve cursus over de risico’s van alcohol in het verkeer moeten volgen.