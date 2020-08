Bestuurder Jeroen van Berkel (PvdA) van stadsdeel West onverwachts overleden

Beeld Mats Van Soolingen

Zijn plotselinge overlijden wordt bevestigd door de Amsterdamse PvdA-leider Marjolein Moorman. “Het is met woorden niet te beschrijven hoe hard dit nieuws is ingeslagen en hoe groot het verdriet is dat ‘onze’ Jeroen zomaar uit ons midden is weggevallen”, zegt zij in een verklaring. “Een energieke en joviale bestuurder, een grote knuffelbeer die altijd midden tussen de mensen stond, een op en top sociaaldemocraat en een echte Amsterdammer.”

Van Berkel was maandagmiddag al wat eerder naar huis gegaan omdat hij zich niet lekker voelde. Hij is thuis overleden.

De inwoner van Bos en Lommer was sinds 1998 actief voor de PvdA in de politiek. Eerst werkte hij in de Tweede Kamer, als persoonlijk medewerker van onder meer Kamerlid Khadija Arib, daarna werkte hij als assistent voor wethouders Rob Oudkerk en Ahmed Aboutaleb op de Stopera. Toen laatstgenoemde staatssecretaris werd in Den Haag ging Van Berkel met hem mee.

Later werkte Van Berkel nog als politiek assistent voor minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds 2014 maakte Van Berkel deel uit van het dagelijks bestuur van Amsterdam-West. Hij was in West de man achter de burgerparticipatie en ergerde zich aan het vuil op straat.

Zijn politieke motto was simpel: “Eén handdruk en een goed gesprek leveren zoveel meer op dan ingewikkelde notities en vergaderingen.” In zijn stadsdeel zag hij veel potentie. “West is een groeidiamant. Maar het is kwetsbaar. Daar moet de bewoner een luisterend oor hebben.”

In 2017 deed hij een poging om lijsttrekker te worden van de Amsterdamse PvdA, maar verloor die strijd van Moorman.

Van Berkel laat een vriendin en twee dochters achter.

Net het verschrikkelijke nieuws gehoord. RIP Jeroen van Berkel. 🙏🏽😢😢. De stad is een goed mens en een kundige bestuurder kwijt. Een zeer gewaardeerde collega. Gecondoleerd met dit grote verlies en heel veel sterkte gewenst aan de nabestaanden. — Mourad Taimounti (@taimounti) 17 augustus 2020