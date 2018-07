Bestuurder Halsema: stevig als het moet, nooit onnodig hard

Met Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, liep Femke Halsema in 2011 op het terrein van een katholieke missie in Ivoorkust.



Een machtswisseling in het West-Afrikaanse land had tienduizenden op de vlucht gejaagd, via de aanwezigheid van Halsema probeerde de hulporganisatie aandacht te krijgen voor de erbarmelijke omstandigheden in het gebied.



De stank, de massagraven, de ellende, maar vooral de wetenschap dat in de magazijnen in Rotterdam hulpgoederen klaarlagen, grepen Halsema ontzettend aan.