Bestuurder Haga Lyceum stapt op, Achmed Baadoud opvolger

Volgens ingewijden is Bal afgeknapt op een groep ouders die de terugkeer wensen van Soner Atasoy, de oprichter van de islamitische school. In juni werd hij door het bestuur aan de kant gezet als directeur-bestuurder.

Atasoy probeert met verschillende gerechtelijke procedures terug te keren en wordt daarbij gesteund door een groep ouders die veelvuldig rond de school protesteren en steunbetuigingen proberen te verzamelen.

Rasit Bal trad eind juni aan als dagelijks bestuurder, met als taak de school naar kalmer vaarwater te loodsen. Maar in een vraaggesprek in Het Parool begin vorige maand sprak hij al over een mogelijk vroegtijdig vertrek en zei hij last te hebben van een groep ouders.

“Ik ben hier graag. De kinderen zijn vrolijk, dat geeft energie en motivatie,” zei Bal. “Het contact met de docenten is fijn. Ze werken hard, doen hun best, dat geeft hoop en vertrouwen. Maar zodra ik word blootgesteld aan de bestuurlijke zaken, de krachten van ouders, dan lopen mijn energie en motivatie weg. Uit die hoek komen hele scherpe uitspraken. Je wilt zeggen: laten we praten om het op te lossen. Maar dat is zinloos. Het is heel confronterend, biedt geen perspectief, geen uitweg. Dat demotiveert.”

Bal wordt met ingang van maandag opgevolgd door de voormalig PvdA-bestuurder Baadoud, die eerder deze maand was aangesteld als adviseur.