Bestuurder gepakt om rijden op gehackte deelscooter

Foto ter illustratie. Beeld ANP

De politie had al een vermoeden dat er zonder rijbewijs zou worden gereden op deelscooters in het centrum van Amsterdam op gehackte accounts van nietsvermoedende huurders, schrijft verkeersagent Jeroen Heuts op Twitter. Vandaar de actie zaterdag.

De bestuurder reed niet alleen rond op een scooter met een gehackt account, diegene was ook niet in het bezit van een rijbewijs, negeerde het stopteken en had een gestolen identiteitskaart op zak. De deelscooter is ingenomen. De recherche onderzoekt de zaak.

Tijdens de actie zijn bestuurders van 32 deelscooters en 21 reguliere scooters gecontroleerd. Er werden 19 boetes gegeven voor onder andere rijden met verlopen rijbewijs, zonder helm of met mobieltje in de hand.