Bestuurder en passagier met elkaar op de vuist in tram 7

Tram 7 richting Flevopark, ter illustratie. Beeld ANP

“Iets voor 16.00 uur heeft er in een tram een vechtpartij plaatsgevonden tussen een passagier en de bestuurder,” aldus een woordvoerder van de politie. Voorafgaand was er een woordenwisseling en hierna deelden beide partijen klappen uit. Het GVB gaf aan dat tram 7 enige tijd versperd was op de Hoofdweg en omreed vanaf halte Bilderdijkstraat.

Inmiddels rijdt de tram weer de eigen route. De politie kan verder nog geen uitspraak doen over het incident en wil eerst onderzoek doen op basis van de videobeelden uit de tram.