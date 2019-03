Bestuurder Cornelius Haga bedreigde onderwijsinspectie

Burgemeester Femke Halsema had de informatie die zij van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) niet openbaar moeten maken. Volgens Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema was het beter geweest als op basis van de informatie van inlichtingendienst AIVD 'verder was gerechercheerd'. "Er was alleen nog een heterdaadje nodig.''



Volgens Hiddema 'druipt de verdenking er vanaf' dat het Cornelius Haga kinderen opvoed 'tot discriminatie van ongelovigen en misschien ook wel haatzaaien'. "Daar staat in artikel 140 in het wetboek van strafrecht acht jaar gevangenisstraf op als je dat in georganiseerd verband doet. De NCTV vertelt dat tegen Halsema, en wat doet dat stomme mens? Die zet het in de krant en de mensen zijn wakker.''



Volgens Hiddema had de school moeten worden 'behangen met microfoontjes'. "Dan waren ze de klos geweest, eindelijk zo'n haatfabriek dicht. Nu moeten we scherfjes rapen.''



Minister Ferd Grapperhaus van Justitie bevestigt dat Halsema de informatie over het Haga openbaar maakte. "De NCTV had gezegd dat dat ook kon, in verband met de inschrijfperiode van de scholen.''



Grapperhaus benadrukt dat hij 'ongeveer dezelfde minuut' de Tweede Kamer heeft geïnformeerd. "Dat was ook zo afgesproken. De informatie was dermate ernstig dat overheid niet op z'n handen kon blijven zitten. Niets doen was geen optie.''