Bestuur Zuidoost: trek subsidie voor G-buurt in na diefstal geld

Een flat in de G-buurt. Beeld ANP

De stichting was een jaar geleden opgericht om bewoners te helpen met het opzetten van activiteiten in de buurt. Daar kwam weinig van terecht: in april bleek dat de voorzitter van de stichting, die toen net was overleden, ruim 96.000 euro had weggesluisd.

Schandaal

Haar collega's deden aangifte tegen de overleden vrouw en stelde de buurt op de hoogte. Het schandaal deed de stichting uit elkaar vallen - inmiddels bestaat het team nog uit één persoon. Volgens het bestuur van Zuidoost is het daarom tijd om de subsidie van in totaal 125.000 euro in te trekken.

Of de geldkraan inderdaad dichtgaat, is aan een speciale gemeentelijke afdeling die over dit soort buurtprojecten gaat. Zij moet nu besluiten of de stichting inderdaad een halt moet worden toegeroepen. Het bestuur van Zuidoost hoopt dat het geld in dat geval alsnog in de G-buurt kan worden geïnvesteerd, middels herbestemming.