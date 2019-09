Bestuur wooncoöperatie treedt af om ‘kindlidmaatschap’

‘Het Nieuwe Huis’ aan het Roelof Hartplein, de bakermat van de Amsterdamse wooncoöperatie Samenwerking in Zuid. Beeld Marc Driessen

“Wij willen niet in strijd met de wet handelen,” zegt Rob Mommers, bestuurslid van de woningbouwvereniging met ruim 4000 leden en 900 chique huurwoningen rond de Roelof Hartstraat. In de ledenvergadering van 24 juni kondigde het bestuur aan ‘en bloc’ op te zullen stappen. “Wij denken dat het kindlidmaatschap niet rechtmatig is,” zegt Mommers.

Er ligt inderdaad een uitspraak van het College van de Rechten van de Mens waarin staat dat de constructie die kinderen van leden met voorrang uitzicht biedt op een betaalbare huurwoning in Oud-Zuid, een verboden onderscheid op grond van ras maakt. Het bestuur wil dit beleid daarom niet langer voor zijn rekening nemen.

“Wij vragen ons af welk volgend bestuur dit wel aandurft,” zegt Mommers. “Daarnaast vinden we zelf dat dit beleid echt niet meer kan.” Het huidige bestuur heeft daarom, naast een algemene ledenstop in december, ook een ‘moratorium’ voor het kindlidmaatschap ingesteld.

Afgewezen voorstel

In mei werd er een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven door voorstanders van het kindlidmaatschap, de zogenoemde ‘klm’ers’. Van de bijna 750 aanwezigen eiste een meerderheid van 71 procent het behoud van het privilege om hun kinderen vanaf hun 18e lid te kunnen maken van de wooncoöperatie. Een voorstel dit recht in de statuten op te nemen haalde het niet.

Maar, zegt Mommers, het bestuur vond het na die peiling niet meer mogelijk om de mening van de meerderheid van de vereniging te negeren. Zuiverder zou zijn de mening onder alle 4300 leden van de vereniging te peilen, maar door de actie van voorstanders achtte het bestuur dat een gepasseerd station.

Twaalf kandidaten hebben zich gemeld om de vijf vacante plekken in het bestuur in te nemen. Deze maand moet het nieuwe bestuur worden voorgedragen om in oktober in functie te kunnen treden.