Bestuur Twiske wist pas na twee jaar over biggenkadavers

De kooien met de dode biggen in de Stooterplas. Beeld Emile Beuker

Voorzitter Saskia Groenewoud zei donderdagmorgen namens het bestuur te zijn overvallen door het nieuws. “In 2017 is ingestemd met een onderwaterduikpark in combinatie met wetenschappelijk onderzoek. Maar daarbij gingen de gedachten niet uit naar een proef met kadavers in het water.”

Hoe groen licht is verkregen voor het onderzoek is niet duidelijk. De onderzoeker is actief binnen de vereniging die gebruik maakt van het duikpark. Het bestuur van het groengebied wil nog een gesprek met de initiatiefnemer, ook om te kijken of er een alternatieve locatie kan worden gevonden.

Het onderzoek met de dode biggen moet bijdragen aan een forensische studie naar de stoffelijke resten van verdronken kinderen. Met de verzamelde gegevens moet in de toekomst beter kunnen worden vastgesteld hoe lang een lichaam in het water heeft gelegen.

Groenewoud: “Inhoudelijk is er niets mis mee. Er is ook geen risico geweest voor de gezondheid van de gebruikers van de plas. Maar een proef met kadavers in kooien past niet bij de doelstellingen van een bestuur dat zich bezig houdt met natuur en recreatie.”

Het onderzoek is inmiddels gestaakt. De kadavers zijn verwijderd en de kooien worden binnenkort weggehaald.