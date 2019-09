Bestuur Haga Lyceum wil niet vertrekken

Beeld Eva Plevier

Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) wil dat het bestuur binnen vier weken vertrekt en zette de eerder aangekondigde aanwijzing hiertoe maandag door.

Directeur-bestuurder Soner Atasoy liet eerder al weten dat hij niet wil vertrekken. Volgens hem is er niks mis met zijn school. Ook Pors zei al eens dat de maatregel niet op juiste gronden is gebaseerd.

Volgens de advocaat heeft het lyceum officieel zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de aanwijzing. Mogelijk is er een kort geding nodig omdat Slob wil dat het bestuur binnen een maand het veld ruimt, aldus Pors.

‘Grote zorgen’

Slob zei maandag in een reactie ‘grote zorgen’ te houden over de schoolomgeving. Begin dit jaar waarschuwde de AIVD het stadsbestuur in een ambtsbericht voor het radicale gedachtegoed van ‘richtinggevende personen’ rond de school. Directeur Atasoy werd in verband gebracht met een terreurgroep uit de Kaukasus. Ook zou sprake zijn van antidemocratisch onderwijs aan leerlingen. De school ontkent dat alles.

De onderwijsinspectie deed vervolgens nieuw onderzoek naar de school, waarbij inspecteurs bij een bezoek aan de school het werken onmogelijk werd gemaakt. Ook werden de financiën doorgelicht en lag de school in de clinch met burgemeester Femke Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman.

Zo werden uitbreidingsplannen voor het Haga Lyceum afgewezen, bedankte de school toen de gemeente een oud schoolgebouw ter beschikking stelde en na een interne verbouwing weigerde Atasoy aanvankelijk bouwinspecteurs van de gemeente toe te laten. Het aangepaste pand werd uiteindelijk veilig bevonden.