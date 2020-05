Bestuur Haga Lyceum vecht elkaar de tent uit

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Koen van Weel/ANP

Via NRC kwam vorige week al naar buiten dat er forse spanningen zijn rondom Atasoy. Leden van de medezeggenschapsraad klaagden over autoritair optreden en pesterijen en intimidatie, wat zou hebben geleid tot het vertrek van een aantal docenten. Ook werden gesprekken van de Onderwijsinspectie op school afgeluisterd, volgens bronnen van NRC in opdracht van Atasoy. De beschuldigingen van afluisteren maken inmiddels deel uit van een lopend onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de gang van zaken op het Haga Lyceum.

Voor bestuursvoorzitter Mohamed Laamimach was de maat vandaag vol. Hij heeft Atasoy geschorst en daar melding van gedaan bij de Onderwijsinspectie.

‘Ongeldig besluit’

Atasoy spreekt van een ongeldig besluit, waar hij zich niets van aantrekt. “Er is geen meerderheid om mij weg te sturen. Het andere bestuurslid (secretaris Sadrettin Karadag – red.) staat achter mij. Omdat Laamimach solistisch opereert hebben wij een paar dagen geleden al besloten hem de wacht aan te zeggen. Dat gaat formeel gebeuren op een vergadering op 3 juni.”

Atasoy voorziet dat Laamimach vervolgens naar de rechter zal stappen. Laamimach was vanavond niet bereikbaar voor commentaar.

Het duo heeft veel ervaring met juridische procedures. Omdat het ministerie van Onderwijs en de gemeente Amsterdam stelselmatig hun pogingen dwarsboomden om een islamitische school voor voortgezet onderwijs op te richten, probeerden ze herhaaldelijk bij de rechter hun gelijk te krijgen. Uiteindelijk leidde dat in 2017 tot de opening van de school.

AIVD

Vorig jaar kwam Atasoy in opspraak doordat de inlichtingendienst AIVD hem betichtte van banden met een islamitische terreurbeweging. Die beschuldiging was mede de aanleiding voor onderwijsminister Arie Slob om het vertrek van Atasoy te eisen. Maar de rechter stak daar een stokje voor, nadat de toezichthouder op de AIVD stelde dat de aantijgingen tegen Atasoy onvoldoende waren onderbouwd. Wel bleef de beschuldiging overeind dat de aanwezigheid van ‘salafistische voormannen’ op de school en plannen voor het onderwijs op langere termijn zouden kunnen bijdragen aan antidemocratische, integratieondermijnende ideeën bij leerlingen.