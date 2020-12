Bestuur en terrein voetbalclub SDZ onder extra toezicht politie

Beeld Dingena Mol

Na de algemene ledenvergadering van een week geleden zijn de gemoederen rond de club nog lang niet gesust. Een opgerichte facebookgroep met de naam ‘Op de barricade voor Ome Hein en SDZ’ zorgt voor nieuwe onrust. De tweeduizend leden van de groepen jutten elkaar op met opruiende teksten die rieken naar intimidatie en bedreiging van het nieuw gekozen bestuur onder leiding van Annette Schautt.

In de groep met bijna tweeduizend leden worden de facebookprofielen van ‘tegenstanders’ van de oude garde binnen de club gedeeld met daarbij de oproep ze te bestoken met ludieke teksten. Sommigen reageren met bedreigende en intimiderende teksten: ‘Net als de kerstboom: aftuigen na de Kerst, die kakkertjes’. En: ‘We jagen door, een voor een trekken we ze eruit,’ is te lezen in de groep die niet afgeschermd is voor niet-leden.

Ook de politie en de gemeente Amsterdam zitten met deze kwestie in de maag. Al weken staan twee partijen tegenover elkaar binnen SDZ in West. De ene kant vertegenwoordigt de oude garde van de club, die vooral de oude sfeer van de Jordaan wil behouden, met veel aandacht voor het eerste elftal.

Veilige sportomgeving

De andere kant, met Schautt als vooruitgeschoven persoon, representeert vooral de jeugd- en vrouwenafdeling van de club. Speerpunten zijn de breedtesport en een veilige sportomgeving voor ieder lid. Op elk denkbaar terrein botsen de partijen. Schautt won uiteindelijk met veel meer stemmen de ledenvergadering. Al bestrijdt de tegenpartij deze stemming.

Kai Meeuwsse, oud-trainer van SDZ en huidig coach van HBOK, is de facebookgroep gestart en ziet weinig gevaar in de teksten en spreekt zich uit tegen geweld. “Als je een sinaasappel van een Jordanees steelt, zal hij niet netjes vragen die terug te vragen, maar je eerst verrot schelden. Zo zijn wij nu eenmaal. Open en direct.”

Robin Hood

De Amsterdammer ziet zichzelf als de Robin Hood van de club die vecht tegen onrecht. “Schautt is achterbaks en manipulatief. Ze heeft pertinente leugens verteld om zo de ledenvergadering te winnen. Daar kom ik tegen in opstand.”

Schautt wil niet veel over de laatste ontwikkelingen kwijt en laat in een korte reactie weten dat ze tegen elke vorm van intimidatie en bedreiging is.

Naast de intimiderende teksten zijn filmpjes geplaatst van SDZ-leden die een vuilniszak over het hek op het terrein van de club gooien. Ze doen dit als symbolische actie uit protest tegen het nieuwe bestuur. Volgens Meeuwsse zitten in de afvalzakken meer dan 100 jassen, allemaal bestemd voor de thuis- en daklozen van de Regenboog Groep.

Het is niet de eerste keer dat er dreigementen worden geuit rond SDZ. Ruim een week geleden deden twee oud-bestuursleden aangifte nadat ‘ik maak je af’ en ‘ik maak je helemaal kapot’ naar hun hoofd werd geslingerd tijdens een fysieke stemming voor een nieuw bestuur.