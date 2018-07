Bestuur DWS hoeft niet op te stappen van rechter

Een groep leden en ex-leden van de club had een kort geding aangespannen tegen het bestuur van de club. De rechter wees de eisen op alle punten af.



Er was commotie ontstaan onder leden en ex-leden over het bewind van het zittende bestuur. Het zou volgens hen zomaar leden hebben uitgeschreven en tevens al twee jaar geen algemene ledenvergadering hebben georganiseerd.



Lidmaatschap terugkrijgen

Zij wilden via de rechter voor elkaar krijgen dat de geroyeerde leden hun lidmaatschap zouden terugkrijgen, dat op korte termijn een nieuwe vergadering zou worden gehouden, en dat zij inzicht zouden krijgen in de boekhouding van de club. Daarbovenop eisten zij dat het bestuur per direct moest opstappen.



Het bestuur voldoet volgens de rechter gewoon aan de in de statuten vermelde eisen, en een grond om het te dwingen om af te treden is er derhalve ook niet.



Wel is er volgens de rechtbank onzorgvuldig gehandeld bij het royeren van clubleden. De heroverweging van hun lidmaatschap zal echter worden onderzocht door een commissie die reeds is aangesteld door het bestuur, en niet door de rechter.



