Beste speelgoedwinkel van Amsterdam luidt noodklok: ‘Die af-en-toe-klanten nekken ons’

De etalage van de beste speelgoedwinkel van Amsterdam, die al 21 jaar bestaat, is afgeplakt met een noodkreet. Beeld Knutsel Frutsel

De noodkreet waarmee de winkelruit volledig is afgeplakt moet buurtbewoners bewust maken van de gevolgen van al hun webaankopen. Dat zegt Knutsel Frutsel-eigenaar Isis Goldstein. “Mensen realiseren zich niet wat het gevolg is als ze maar speelgoed op internet blijven kopen. Die af-en-toe-klanten, die dan zeggen dat ze eens in de zoveel tijd in de zaak zullen komen, zijn ons aan het nekken.”

“We bestaan al 21 jaar en het is altijd oké gegaan. We hebben de crisis overleeft. Maar in 2018 was het 5 procent minder. Dan denk je: schouders eronder en meer dagjesmensen trekken. Maar in het eerste kwartaal van dit jaar ging er weer 12,5 procent omzet af. Dan is er iets aan de hand.”

“Het holt achteruit in een tempo dat ik niet kan bijbenen. We zitten in de gevarenzone. Voordat ik de boel sluit of verkoop, wil ik eerst de buurt vertellen wat er gebeurt als je online blijft kopen. Dichtgeplakte ruiten, een straat zonder winkels, of met alleen maar dumpzaken, eurowinkels en in de grote winkelstraten alleen maar horeca.”

Gevoel van saamhorigheid

“Mensen moeten een bewuste keuze maken om hun buurtwinkels te ondersteunen. Dat kost misschien extra euro’s en betekent dat je iets minder vaak iets anders kan doen. Maar het is de enige mogelijkheid als je deze sfeer en dit gevoel van saamhorigheid in je eigen wijk wilt houden. Als de consument dat niet wil, dan verdwijnen alle winkels, te beginnen met boekwinkels en kantoorboekhandels.”

Ze durft nog niet te zeggen hoelang Knutsel Frutsel het nog redt als het zo doorgaat. “Hoe minder mensen kopen, hoe sneller het gaat. Ik wil ook niet angstig ondernemen. Ik wil niet hier zitten, mensen ontslaan en me afvragen wanneer ik huur betaal. Ik wil zekerheid op lange termijn.”

Ze heeft er bewust op aangestuurd verkozen te worden tot beste speelgoedwinkel van de stad. “Want ik wil niet de zoveelste zeurende winkelier zijn. Mensen hebben op ons gestemd, nu vraag ik ze of ze ook bij ons willen blijven kopen.”