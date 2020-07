Beste reizigers, metro 54 naar Zweinstein vertrekt van spoor 9 3/4

In de boeken van Harry Potter nemen tovenaars op perron 9 3/4 de trein richting toverschool Zweinstein. Beeld Shutterstock

Metroreizigers zullen vreemd opkijken. Zes keer per uur krijgen ze op de vijf grootste stations van Amsterdam verhaalfragmenten te horen uit het eerste Harry Potter-boek waarin reizen centraal staat. Even kunnen ze zich middenin de wereld van Harry Potter wanen en niet metro 54 naar Gein nemen, maar de trein richting Zweinstein, op perron 9 3/4.

Harry Potter en de Steen der Wijzen is te horen op de stations Wibautstraat, Weesperplein, Waterlooplein, Nieuwmarkt en Centraal Station. Het is de eerste keer dat de speakers op een station voor zo’n actie worden gebruikt.

Doelgroep

De actie, die tot 15 juli duurt, vraagt aandacht voor een nieuwe luisterversie van het wereldberoemde boek, ingesproken door actrice Jouman Fattal. De Steen der Wijzen van auteur J. K. Rowling verscheen in het Nederlands in boekvorm in 1998 en twee jaar later was ook de luisterversie beschikbaar. Die versie, ingesproken door Jan Meng, blijft beschikbaar op het platform Storytel, maar daar is nu dus een nieuw ingesproken versie bijgekomen.

Het luisterboekenplatform is blij met de campagne. ‘Bij Storytel brengen we verhalen graag op een ludieke manier. Door de reizigers op de stations te verrassen met de betoverende stem van Jouman Fattal laten we ze kennismaken met deze bijzondere ervaring. Veel van onze gebruikers geven bovendien aan graag te luisteren tijdens een rit met het openbaar vervoer. De campagne sluit daarom ook naadloos aan bij onze doelgroep,’ aldus manager Ruth de Jager.