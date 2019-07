Bestaan AT5 komende vijf jaar gewaarborgd

Dat advies geeft wethouder Touria Meliani (Lokale Media) dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. Vorige week bleek al dat een aantal van de coalitiepartijen zoals D66 en SP, AT5 verkiezen boven nieuwkomer C-Amsterdam. Daarmee is de toekomst van nieuwszender AT5, en de bijbehorende jaarlijkse subsidie van 2,9 miljoen euro, veiliggesteld tot 2024.

De beslissing is een flinke tegenvaller voor de concurrent die ook een aanvraag had ingediend om de concessie te bemachtigen en de afgelopen maanden aan de poorten rammelde: omroep C-Amsterdam. Een commissie van deskundigen oordeelde dit voorjaar nog dat het initiatief van documentairemaker Mildred Roethof en haar zakenpartner Anne-Mieke Semmeling betere plannen had voor de invulling van de lokale nieuwsvoorziening dan AT5. Meliani haalt nu dus een streep door die ambities.

Mildred Roethof. Beeld Diederick Bulstra

C-Amsterdam

C-Amsterdam had het plan om meer diversiteit op televisie brengen en wilde af van de focus op het snelle ‘112-nieuws’ waar AT5 bekend om staat. Roethof had als ambitie om verslaggevers in elk stadsdeel te positioneren om zo de berichtgeving evenwichtiger over de stad te verspreiden.

Maar volgens Meliani is bij de beoordeling van de aanvragen van AT5 en C-Amsterdam onvoldoende oog geweest voor het belang van amateurplatforms Salto en FunX, de andere twee poten van de Publieke Omroep Amsterdam (POA) waar ook AT5 toe behoort. Daarnaast is gebleken dat een samenwerking tussen AT5 en C-Amsterdam niet gaat werken. Hierbij speelt het gebrek aan ervaring bij C-Amsterdam een rol.

Samenwerking

Twee onafhankelijke deskundigen hebben geoordeeld dat het de leiding van C-Amsterdam waarschijnlijk niet in staat zal zijn om een dagelijkse nieuwsvoorziening overeind te houden. Samenwerking tussen C-Amsterdam en AT5 is door hen alleen mogelijk geacht als er geld bij komt. Maar in de raad is weinig animo om extra budget vrij te maken voor de initiatieven.

‘Het college is van mening dat in het belang van de stad en de continuïteit van de onafhankelijke berichtgeving het op dit moment het beste is de uitzendconcessie te houden bij de huidige lokale omroep en niet te kiezen voor een ingrijpende en risicovolle verandering,’ schrijft Meliani.

Vernieuwing

AT5 reageert opgetogen. “Dit vervult iedereen hier bij AT5 met trots en vreugde”, aldus directeur-bestuurder David Vink. Uit de reactie van POA-bestuurder John Olivieira wordt echter ook duidelijk dat de omroep ervan doordrongen is dat het niet op de oude voet kan doorgaan. “De governance wordt op orde gebracht. En de noodzaak van inhoudelijke en programmatische vernieuwing is duidelijk doorgedrongen,” zegt hij.

Daarmee geeft Olivieira waarschijnlijk het laatste zetje, want de raad moet voor de zomervakantie het definitieve oordeel oordeel vellen. Zowel bij de coalitie- als de oppositiepartijen is er veel steun voor AT5.