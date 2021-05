Besmettingen in Amsterdam met 17 procent toegenomen, ondanks landelijke daling

Zeker 17 besmettingsclusters op Koningsdag hebben geleid tot ten minste 466 coronabesmettingen in Amsterdam. Beeld AP

De cijfers zijn dinsdag bekendgemaakt door de GGD Amsterdam-Amstelland. In alle gemeenten nam het aantal positieve testuitslagen toe, behalve in Aalsmeer. Alle gemeenten bevonden zich boven het risiconiveau ‘zeer ernstig’, waarbij het aantal positieve testen per 100.000 inwoners hoger dan 250 is.

Stadsdelen

In Zuidoost bleef het aantal positieve testuitslagen vrijwel gelijk, in Nieuw-West nam het aantal meldingen af. In de andere stadsdelen nam het aantal positieve testen toe. De kans is groot dat dit ligt aan Koningsdag. Zeker 17 besmettingsclusters op Koningsdag hebben geleid tot ten minste 466 coronabesmettingen in de stad, bevestigde de GGD Amsterdam woensdag. ‘En dit is slechts het topje van de ijsberg,’ zei hoofd infectieziektebestrijding Anja Schreijer.

Nieuw-West en Zuidoost bevonden zich boven het risiconiveau ‘ernstig’. De andere stadsdelen zaten op of boven het risiconiveau ‘zeer ernstig’. De meeste gevallen kwamen afgelopen week uit stadsdeel Centrum, daar werd bij 378 op de 100.000 inwoners corona vastgesteld.

Landelijke cijfers

Landelijk werden er in de afgelopen week minder dan 50.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het is voor het eerst sinds begin april dat het aantal positieve tests onder die grens blijft. Ook lag het aantal besmettingen bijna 10 procent lager dan vorige week.

Een flinke stijging is zichtbaar bij het aantal mensen dat na een bezoek aan een feestje of bij iemand thuis besmet raakt. Vooral jongeren tussen 15 en 24 testen vaker positief. Ongeveer 23,5 procent van de positieve gevallen werd bij deze groep vastgesteld.