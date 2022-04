Besmette Lorenzo vrouwen opzettelijk met hiv? ‘Mijn wereld stortte in’

Drie jonge vrouwen beschuldigen de 29-jarige Lorenzo uit Rotterdam ervan dat hij hen bewust heeft besmet met hiv. Ze vermoeden dat er meer slachtoffers zijn. ‘Iedereen moet dit weten, want Lorenzo stopt niet.’

Ze willen gerechtigheid, de drie vrouwen die hun verhaal doen op het advocatenkantoor van De Vries & Kasem in Amsterdam. Maar ze willen vooral ook andere vrouwen waarschuwen voor hun ex Lorenzo. “Hij verzwijgt zijn hiv en wil er ook zelf niet aan dat hij het heeft. Hij negeert het,” zegt een van hen. “Hiv is een taboe in onze gemeenschap.”

Hun verhalen over het gedrag van Lorenzo, die met verschillende vrouwen uit de omgeving van Rotterdam, Den Haag en Amsterdam relaties aanknoopte, lijken op elkaar. Alle drie hadden enige tijd een vaste relatie met de nu 29-jarige Lorenzo, een van hen kreeg ook zijn kind. Alle drie moesten ze er zelf achter komen dat hij andere seksuele contacten had, drager is van hiv en dat zij dat nu ook zijn. Een van hen heeft via Facebook nog vijf andere vrouwen opgespoord en ingelicht, van wie sommigen met kinderen.

Deze drie vrouwen – we noemen ze Nina, Kimberley en Wendy – hebben aangifte gedaan van ‘zware mishandeling’, zoals de hiv-besmetting juridisch wordt vertaald. Hiv is een virus dat het afweersysteem afzwakt, zonder hiv-remmers krijgt iemand uiteindelijk aids. Op dat punt kan het afweersysteem niet meer vechten tegen ziekteverwekkers. Wendy: “Het is mentaal heel zwaar. Ik ga eraan onderdoor. Mijn vader en zusje weten het nog niet. Ik durf het niet te vertellen, uit schaamte.”

Het Openbaar Ministerie vindt de zaak juridisch ‘kansarm’ en wil niet vervolgen (zie kader). Volgens advocaat Annemiek van Spanje is Lorenzo wél strafbaar. Zij zal namens de vrouwen een zogenoemde artikel 12-procedure beginnen om vervolging af te dwingen.

Geheimzinnig en stoer

Het was de zomer van 2014 toen Nina, nu 25, Lorenzo via een datingsite leerde kennen. Ze vond hem aantrekkelijk: geheimzinnig en stoer. Een prater was de Rotterdamse kapper niet. “Ik moest alles altijd een beetje raden,” zegt Nina, die destijds nog thuis woonde. Ze kregen een relatie, Nina raakte zwanger en toen hun dochter (nu 6) was geboren, gingen ze samenwonen.

Rond de bevalling had Nina een nierbekkenontsteking gekregen en last van aften in haar mond. Erna had ze opgezette klieren. Een klier in haar lies werd verwijderd voor onderzoek. In 2016 beëindigde ze de relatie. “Ik was er intussen achter gekomen dat Lorenzo tijdens onze relatie ook met andere vrouwen bezig was,” vertelt ze.

Nina. Beeld Nina Schollaardt

Kort daarna ontdekte Nina in Lorenzo’s mailbox een ziekenhuisbericht van de afdeling interne geneeskunde: er stond medicatie voor hem klaar. Tijdens hun relatie had ze al eens blauwe, ovaalvormige pillen in zijn binnenzak aangetroffen. Volgens Lorenzo ging het om xtc. Nina: “Online kwam ik erachter dat het pillen voor hiv-patiënten waren.”

Traumaverwerking

Bij patiënten die hun hiv-remmers consequent innemen, is het virus niet langer zichtbaar in het bloed. Zij kunnen het virus dan niet overdragen – ook niet bij onbeschermde seks. Toch bleek Nina besmet te zijn, met hiv én chlamydia. “Hij moet zijn pillen niet hebben geslikt en me dus bewust besmet hebben,” concludeert ze. “Mijn wereld stortte in. Ik heb een paar weken gehuild. Ik heb hem en zijn zussen in Amsterdam ermee geconfronteerd, maar hij ontkende.”

Ze begon met medicatie – elke dag een pil – en besloot zich op haar opleiding tot maatschappelijk werker te concentreren. Maar op een gegeven moment kwam toch de man met de hamer. “Ik raakte in een depressie. Op een gegeven moment reed ik op de snelweg en dacht: als ik nu tegen de vangrail rijd, ben ik overal vanaf.” Ze besloot hulp te zoeken. Dankzij EMDR-therapie, een soort traumaverwerking, gaat het inmiddels beter.

Nog vier vrouwen

Eind 2020 werd Nina via Facebook benaderd door de 24-jarige Kimberley uit de omgeving van Rotterdam. Ze schreef: ‘Er is iets wat ik met je wil bespreken, ik hoop dat je ervoor openstaat, het gaat om de vader van je dochter.’

Kimberley was in 2018 ook als een blok gevallen voor de charmes van Lorenzo, die ze op een festival had ontmoet. “Hij was beleefd, toonde interesse in me en was een charmeur, een jager.” Ze hadden contact via Whatsapp en Snapchat en kregen een half jaar later een relatie. “Toen we de eerste keer seks hadden, vroeg ik hem of hij een overdraagbare aandoening had. Hij ontkende.”

Ook Kimberley kwam erachter dat Lorenzo tijdens hun relatie met andere vrouwen seks had. Op zijn telefoon vond ze filmpjes van een tiental vrouwen die seksuele handelingen verrichten. “Ik zocht contact met Nina omdat ik wilde weten of hij ook bij haar was vreemdgegaan. Nina vroeg me in dat gesprek of ik weleens mijn bloed had laten testen.”

Kimberley. Beeld Nina Schollaardt

Kimberleys bange vermoeden werd bewaarheid. Ook zij bleek besmet met hiv. “Ik belde Lorenzo en bleef maar herhalen: Je hebt me hiv gegeven, je hebt me hiv gegeven. Het enige wat hij zei was: denk je dat ik het expres heb gedaan?”

Toen Nina van de besmetting van Kimberley hoorde, besloot ze op Facebook een pagina aan te maken om andere vrouwen te informeren. Ze riep vrouwen die seks hebben gehad met Lorenzo op zich te melden en te laten testen. “We kwamen al snel in contact met nog vier vrouwen die een relatie met Lorenzo hadden en besmet waren geraakt.”

Gonorroe, chlamydia en hiv

Zo ook de 24-jarige Wendy. Zij had Lorenzo in 2019 leren kennen op een festival in Rotterdam. Ook hun contact verliep aanvankelijk via Snapchat. In april 2020 kregen ze een vaste relatie, maar ook zij ontdekte dat hij relaties onderhield met andere vrouwen.

De schrik was enorm toen ze hoorde dat Lorenzo hiv heeft. “Ik zat te shaken.” Tests wezen uit dat Wendy zelf gonorroe, chlamydia en hiv had. “Toen ik ‘hiv’ hoorde, voelde ik de grond onder mijn voeten wegzinken. Hoe moet ik verder, dacht ik. Ik dacht dat ik dood zou gaan.” Mentaal heeft ze het zwaar, vertelt ze, uit schaamte heeft ze haar familie nog niet verteld over haar ziekte.

Wendy. Beeld Nina Schollaardt

De confrontatie met Lorenzo liep uit op een deceptie: “Hij beweerde dat hij zelf pas een jaar weet dat hij hiv heeft. Hij gaf ook geen antwoord op mijn vragen. Ik voelde alleen maar verdriet, boosheid, afschuw.”

Nina en Kimberley deden respectievelijk eind 2020 en begin 2021 aangifte. Vorige week volgde Wendy. Voor zover zij weten, hebben ze geen anderen besmet; nieuwe partners hebben zij geïnformeerd. Volgens de vrouwen heeft Lorenzo op dit moment een relatie met een vrouw in Amsterdam, met wie hij een kind heeft. Deze vrouw en de drie andere vrouwen uit de omgeving van Rotterdam hebben geen aangifte gedaan.

Nina, Kimberley en Wendy willen anderen waarschuwen. Nina: “Veel vrouwen zijn niet op de hoogte van Lorenzo’s hiv-besmetting. Daarom moet iedereen dit weten. Want Lorenzo stopt niet.”

De namen van de vrouwen zijn gefingeerd. Hun echte namen zijn bij de redactie bekend.

Artikel 12-procedure Volgens Mark van der Wel, woordvoerder van het OM in Rotterdam, komt er geen zaak tegen Lorenzo, wegens ‘geen/onvoldoende getuigen en/of ander bewijs’. “Het is juridisch een kansarme zaak. Hoe bewijs je keihard dat hun hiv-besmetting van de door hen beschuldigde persoon komt? Ook wordt het lastig te bewijzen dat hij doelbewust vrouwen zou hebben besmet. Bovendien is hiv geen dodelijke ziekte meer en hebben de vrouwen ook hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om al dan niet beschermde seks.” Middels een artikel 12-procedure bij het gerechtshof gaat advocaat Annemiek van Spanje proberen het OM tot vervolging te dwingen. Volgens haar is Lorenzo wél strafbaar: “Op zijn handelen staat zware mishandeling.” Van Spanje zegt dat de drie vrouwen beschikken over bewijs in de vorm van Whats­app­gesprekken en geluidsopnames. “Ook het feit dat er nu drie aangiftes liggen, maakt de zaak sterk.” De advocaat vindt het volstrekt onduidelijk welke ‘verantwoordelijkheid’ de slachtoffers niet zouden hebben genomen. “Zij hadden allen een lange relatie en in één geval zelfs een kind met deze man en hadden op geen enkele wijze beducht kunnen zijn op een potentiële hiv-besmetting.”