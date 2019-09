Beslissende week in de tweestrijd om AEB

Het gevecht om wie ervandoor gaat met de noodlijdende vuilverbrander AEB is in de eindfase beland. De dreiging van een faillissement moet de keuze voor het bod van recycle- en sloopbedrijf Beelen onweerstaanbaar maken.

1. AEB zegt opnieuw dat het bijna failliet gaat, net als aan het begin van de zomer. Hoe komt dat?

Vuilverbrandingsbedrijf AEB is van een noodlijdende huisvuilcentrale veranderd in een prooi voor andere afvalbedrijven. De belangrijkste gegadigden zijn de coöperatieve huisvuilcentrale HVC (publiek), en recycle- en sloopbedrijf Beelen (privaat). De linkse partijen in het stadsbestuur, GroenLinks, SP en PvdA, willen exclusief onderhandelen met HVC, maar uit interne correspondentie blijkt dat de directie van AEB een grote voorkeur heeft voor ­Beelen. De deal met dit bedrijf hoeft alleen nog ondertekend te worden. Beelen pompt dan 67 miljoen euro in de vuilverbranding in ruil voor twee derde van de aandelen.

Deze optie levert op termijn mogelijk geld op: de aandelen die de gemeente behoudt, zijn waarschijnlijk veel geld waard als AEB er over een paar jaar weer bovenop is. Ook vier schuldeisende grootbanken zouden een voorkeur hebben voor privatisering. Ze dreigen nu volgens de AEB-directie hun kredieten te bevriezen als er geen deal met Beelen wordt getekend. Een serieus dreigement, want momenteel kost het een half miljoen euro per dag om AEB open te houden, waar iemand voor moet betalen.

De gemeente heeft gezegd ook noodsteun te willen geven: er wordt onderhandeld over een bedrag van 35 miljoen euro om AEB overeind te houden tijdens de onderhandelingen met HVC.

2. Is Beelen de beste optie voor AEB?

Moeilijk te zeggen, omdat er veel minder bekend is over het bod van HVC. Amsterdam zou alle aandelen AEB ruilen tegen een minderheidsbelang in HVC, net als 46 andere gemeenten en 6 waterschappen. De lening van 115 miljoen wordt wel aan de gemeente terugbetaald.

Binnen de AEB-directie is er weinig vertrouwen dat de publieke HVC de bedrijfscultuur weet aan te pakken. AEB was tot 2014 een ­afdeling van de gemeente en de ambtelijke ­cultuur is een van de oorzaken dat er zo vaak malheur en ongelukken zijn. Ook is het de vraag of de ­andere aandeelhouders van HVC akkoord gaan met de samenvoeging met AEB.

Bij Beelen is Amsterdam van AEB af, bij HVC houdt Amsterdam veel meer invloed, maar daarmee ook risico’s. Wel vrezen juristen dat er met de Beelendeal sprake is van verboden staatssteun.

3. Waarom is deze week beslissend?

De vraag die nu voorligt is: gaat Amsterdam ­exclusief verder praten met Beelen of met HVC? De raad heeft er formeel nog niets over te zeggen, maar de AEB-directie en Beelen voeren de druk richting D66 op. Deze coalitiepartij heeft nog geen keuze gemaakt en kan nog eisen dat er met beide partijen wordt onderhandeld, zodat Beelen een kans houdt op de hoofdprijs.

Eerder trad D66-wethouder Udo Kock af omdat zijn collega’s de deal met Beelen terzijde hadden geschoven.

4. AEB was toch een zooitje, waarom wordt er nu om gevochten?

Als het bedrijf wordt gesaneerd en er voldoende afval binnenkomt, valt er goed geld te verdienen. In 2014 werd Attero, een publieke vuil­verbranding van diverse Brabantse gemeenten, verkocht aan investeringsfonds Waterland. Een paar jaar later was Attero veel meer waard geworden en maakte Waterland een half miljard euro winst.