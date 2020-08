Beschoten woning Vechtstraat van 19-jarige rapper ‘Justin van Zuid’

Dinsdagmiddag was in dezelfde straat ook al een schietpartij. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In de ruit van zijn woning zitten acht kogelgaten. Eén aanwezige in de woning raakte gewond tijdens de nachtelijke beschieting. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten levensgevaar, aldus de politie.

In een van zijn nummers rapt Justin van Zuid: ‘Het leven is niet altijd wat het lijkt man/soms heb je tegenslag/soms heb je een mooie dag/maar het motiveert ons/want we willen meer money.’

Eerder dinsdagmiddag, om 15.45 uur, werd rapper Danzel S., alias Bigidagoe, uit Amsterdam-Holendrecht in dezelfde straat beschoten.

Wat de achtergrond is van de schietpartij is vooralsnog niet bekend. De recherche onderzoekt de connectie tussen beide schietpartijen.

Het is al tijden zeer onrustig in de (drill)rapscene, waarin verscheidene groepen elkaar naar het leven staan.