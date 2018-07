Beschoten woning van familie verdachten helikopterkapers

Lees meer: Zo verliep de mislukte ontsnapping van Benaouf A. (link)

Advocaat Susan Koster van de in januari vrijgelaten Ismail el M. bevestigt dat in ieder geval haar cliënt in de woning woont. Houssain's advocaat Menno van Galen wil op zijn beurt helemaal niets kwijt over het incident.



Identiteitsmisbruik

De groep die de ontsnappingspoging voor Benaouf A. opzette had op naam van Ismail een helikopter gehuurd in de hoop A. te ontvoeren, maar de rechter achtte niet bewezen dat Ismail de actie ook daadwerkelijk medepleegde.



Koster: "Hij heeft geen inhoudelijke verklaring afgelegd die iemand belast. Dat ligt ook niet in de planning. Ik weet dus ook niet zo goed waarom iemand hem iets aan zou willen doen." Zijn zaak wordt nog wel inhoudelijk behandeld. Houssain el M. zit nog vast.



Omdat de verhuurder, waar de groep op naam van Ismail een helikopter huurde, onraad rook, werd de luchtvaartpolitie gealarmeerd nog voor ze boven de gevangenis in Roermond konden komen te hangen om A. naar boven te takelen.



De criminelen werden opgewacht door agenten waarna een wilde achtervolging volgde en de politie één verdachte doodschoot.



Aanhoudingen

De politie hield dinsdagochtend vroeg direct twee verdachten aan, nadat de woning van de familie El M. in de Kolenkitbuurt beschoten werd. Ook bij die aanhouding werd geschoten.