Beschoten woning in Amstelveen gesloten door burgemeester

Beeld Joris van Gennip

Dinsdagavond rond vijf voor elf hoorden bewoners van de woning een harde knal en zagen een bromfiets wegrijden in de richting van de Monseigneur doctor H. Poelslaan, meldde de politie woensdagochtend.

Gealarmeerde politieagenten troffen op straat diverse patroonhulzen aan. Bij de beschieting raakte niemand gewond. Een raam raakte beschadigd. Specialisten van de dienst Forensische Opsporing hebben ter plaatse onderzoek gedaan en de hulzen veiliggesteld.

Explosie

In september 2020 werd de woning ook al eens bestookt. Toen werd er een explosief door een raam aan de zijkant naar binnen gegooid. Nadat dat was afgegaan zagen buurtbewoners een vrouwelijke bewoner naar buiten komen. “Ik heb geen keuken meer, mijn keuken is weg!” riep ze. De klap zorgde in de woning en in de straat destijds voor diverse kapotte ramen.

Een maand later raakte bij een steekpartij bij de Fit For Free op de Maalderij in Amstelveen twee jongens gewond. In deze zaak werden destijds wel aanhoudingen verricht. Tijdens de behandeling van de zaak door de rechtbank in januari 2021 bleek het steekincident verband te houden met de explosie van september.

De steekpartij deed zich voor toen vier broers verhaal gingen halen. Volgens hoofdverdachte Faraj B. waren zij daar verschenen nadat hij van een buurjongen te horen had gekregen dat hij naar de sportschool moest komen om 1000 euro te betalen aan de destijds 17-jarige Yasin K. “Anders ga jij bloeden,” zou deze hebben gezegd.

Het was echter niet Faraj B. die gewond raakte, maar Yasin K. die door Faraj B. werd gestoken en daarbij levensbedreigend gewond raakte. Hij moest urenlang geopereerd worden. Tijdens de rechtszaak vertelde hij nog veel last van de gevolgen te hebben. “Sinds de steekpartij is mijn lichaam in gevecht met zichzelf,” zei hij in zijn slachtofferverklaring. Een vriend van hem liep bij het steekincident een wond aan zijn hand op.

Zwaar vuurwerk

De officier van justitie betoogde destijds dat er een ‘langer slepend conflict is geweest waardoor de verdachten die dag hadden besloten naar de sportschool te gaan’. Volgens het Openbaar Ministerie lag de oorzaak van de vete in een beroving. K. werd eerder veroordeeld omdat hij de scooter van B. had gestolen. Nadien werd het huis van de moeder van Faraj B. meermaals bestookt met zwaar vuurwerk wat culmineerde in de grote explosie in september 2020. Na die ontploffing zette de Explosieven Opruimingsdienst de straat in Amstelveen enige tijd af voor onderzoek.

Waar de explosie van dinsdagavond mee te maken heeft, is nog niet bekend. “Je voelt je wel onveilig als het hier de hele tijd raak is,” zegt een buurvrouw. “Een buurman die het zag gebeuren, zocht dekking.”

Het raam waar nu een gat in zit, is het raam waar eerder ook een explosief door naar binnen werd gegooid.

Een woordvoerder van Tjapko Poppens, de burgemeester van Amstelveen, zegt dat de burgemeester woensdag langs is geweest met de wijkagent. Vrijdag heeft de burgemeester besloten de woning voor drie maanden te sluiten. Daarmee wil de burgemeester ‘de openbare orde en veiligheid in de buurt herstellen’. “Ik begrijp dat buurtbewoners erg geschrokken zijn. Het beschieten van een woning heeft grote impact op de veiligheid van de bewoners van het pand en het veiligheidsgevoel van de buurt. Met de sluiting van de woning willen wij nieuwe geweldsincidenten voorkomen en kan de rust in de buurt terugkeren.”