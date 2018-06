Beschoten slagerij Van Woustraat moet dicht

Dat heeft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen besloten. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd.



De beschieting van het pand, gelegen in een woonwijk, brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan, meent de burgemeester.



De politie kreeg omstreeks 02.10 uur een melding dat op een ruit van een winkelpand in de Van Woustraat was geschoten. De dader vluchtte in onbekende richting. Een uur later stond er op de hoek van de nabijgelegen Tolstraat met de Diamantstraat een container in brand.



De politie sluit niet uit dat de brand verband houdt met de beschieting eerder die nacht.