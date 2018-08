Beschoten Brit overgebracht naar Engeland

Poli had de man die hem uiteindelijk door het hoofd zou schieten eerder die zaterdag al ontmoet

Poli kwam in 1979 als tiener naar Amsterdam en verleende decennia hand- en spandiensten aan velerlei criminelen, ook uit 'de Hollandse netwerken'. Hij werd meermaals veroordeeld voor wapenhandel en werd tot ongewenst vreemdeling verklaard.



In 2015 werd hij vrijgesproken in zijn recentste strafzaak. De rechtbank achtte niet bewezen dat het een echt wapen was dat hij op een wc in een café had getoond aan Britse undercoveragenten - ingezet in een onderzoek naar wapenhandel door een groep verdachten rond spyshop One2Spy aan de Admiraal de Ruijterweg.



Drugshandel

Hoewel Poli in Amsterdam een lange criminele loopbaan had en de recherche verschillende motieven onderzoekt, lijkt een recent conflict de waarschijnlijkste aanleiding voor de moordaanslag. Volgens tipgevers draaide dat om drugshandel.



Poli had de man die hem uiteindelijk door het hoofd zou schieten eerder die zaterdag al ontmoet. Waarover zij toen spraken en waarom ze hadden afgesproken, is onbekend.