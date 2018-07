Beschonken bestuurder telt geld tijdens rijden

De bestuurder van de witte bestelbus viel zaterdag op omdat hij met te hoge snelheid over de zuidelijke ring reed en omdat hij zijn aandacht meer op zijn financiële middelen had gericht dan de weg. De politie wilde de man even spreken en gaf hem daarom een stopteken.



De bestelbus volgde in eerste instantie, maar koos vlak voor de afrit van de A10 voor het hazenpad. De snelheid werd opgevoerd en de bestuurder besloot medeweggebruikers aan de rechterkant in te halen.



Een afrit later was de moed hem blijkbaar in de schoenen gezonken, want hij gaf de brui aan zijn vluchtpoging.



De beginnend bestuurder bleek onder invloed van alcohol en drugs. Hij kreeg meerdere bekeuringen.