Beschieting van auto in Nieuw-West was akte in gewelddadige familievete

Volgens C. was zijn aanslag een reactie op aanvallen op de avondwinkel van zijn vader, Ata Can. Beeld Dingena Mol

Voor duizend euro liet Atakhan C. een kennis in de nacht van 22 op 23 september 2020 vier, vijf kogels afschieten op de Mercedes van een zus van de beruchte Amsterdamse crimineel Karim el M., alias ‘Goofy’. De auto stond geparkeerd in de Lodewijk van Deysselstraat in Nieuw-West. De kogels vlogen in ramen, een stoel en de kofferbak.

De aanslag was niet gericht tegen de zus, maar tegen ‘Goofy’ en zijn broers, die volgens de verdachte ‘negen van de tien keer in de auto reden’. “Ik was radeloos en wilde iets terugdoen,” zei C. woensdag in de Amsterdamse rechtbank. Hij houdt de familie El M. verantwoordelijk voor eerdere beschietingen van de avondwinkel Ata Can en de gelijknamige slijterij van zijn vader aan de Osdorper Ban.

De actie van C. werd al gauw beantwoord: een paar dagen later lieten onbekenden twee explosieven achter bij de winkels. Die konden ze niet laten afgaan doordat C.’s vader hen betrapte. De familie C. woont in een van de appartementen boven de winkels, die vanwege het ontploffingsgevaar werden ontruimd. Burgemeester Femke Halsema liet de zaken van senior sluiten.

Atakhan C. heeft bekend dat hij de opdrachtgever was voor de beschieting van de auto, omdat de broers El M. volgens hem het geweld tegen zijn familie plegen vanwege een schuld ‘van 3 ton’ van zijn oom. C. werd in Weesp gearresteerd met een vuurwapen, onder zijn bed lag een tot vuurwapen omgebouwd gaspistool.

‘Klein kind kan in West wapens regelen’

Het vuurwapen voor de aanslag kocht C. voor een paar honderd euro van kennissen rond het Osdorpplein, waar hij werkte, vertelde hij. Een rechter: “U heeft een wapen, u heeft een schutter geregeld en u had nog een wapen onder uw bed. U bent kennelijk bekend met het wereldje, want u weet dit te regelen.” C.: “Dat weet zelfs een klein kind in Amsterdam-West.”

De verdachte beaamde dat hij, ‘geboren en getogen in Nederland’, heel goed weet dat eigenrichting niet de bedoeling is, en dat het alleen maar erger werd na het door hem aangejaagde schieten op de auto: zijn vader werd een paar dagen nadien in zijn arm geschoten.

C: “Als we vier, vijf keer doelwit zijn van geweld… ik wist niet wat ik anders moest doen.” Tussen de schietpartij en zijn arrestatie zegt C. via FaceTime door ‘de El M.’s’ te zijn bedreigd. Vandaar dat hij weer een vuurwapen had.

Van de eerdere incidenten is geen aangifte gedaan vanwege de vrees dat de burgemeester de winkels zou laten sluiten, wat uiteindelijk dus gebeurde. Zijn familie vond het een heel slecht idee die auto te laten beschieten. Zelf kijkt C. ook terug ‘met een misselijke blik’. Hij probeert een nieuw leven op te bouwen buiten de stad, met een horecazaak in ‘kip en ijs’.

18 maanden cel, 6 voorwaardelijk

De officier van justitie wil 18 maanden cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk. C.’s advocaat wil aandacht voor ‘de zeer bijzondere situatie’ vanwege de familievete. “Het is pijnlijk dat mijn cliënt hier vandaag zit, terwijl de personen achter de levensgevaarlijke aanvallen op hem en zijn familie vrij rondlopen.”

Ze vroeg de rechtbank C. hooguit een celstraf op te leggen die is weg te strepen tegen zijn weken in voorarrest, plus een taakstraf en een geheel voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt wil een normaal leven leiden en timmert aan de weg.”

Uitspraak volgt op 11 augustus.