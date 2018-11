Beschieting studente (23) Zuidoost in Opsporing Verzocht

De 23-jarige vrouw zat in haar studentenkamer rond 20.30 uur Netflix te kijken, toen zij plotseling een klap hoorde en iets tegen haar hoofd voelde. Tellen later stroomde er bloed over haar gezicht.



Ze blijkt aan de dood te zijn ontsnapt: een kogel die door het raam naar binnen werd geschoten schampte haar hoofd. Wie de dader is en waarom de kogel werd afgevuurd, is niet bekend. De politie heeft geen aanwijzingen dat de vrouw het beoogde doelwit was.



De studente werd naar het ziekenhuis gebracht en werd kort daarna weer ontslagen.



In Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond de meest recente informatie over het onderzoek gepresenteerd.



Lees ook: Bewoonster (23) gewond na beschieting woning Zuidoost