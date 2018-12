Beschieting pand Panorama pas in de zomer voor de rechter

Dat is precies een jaar nadat het kantoor in Amsterdam Sloterdijk werd beschoten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onderzoek zo goed als afgerond, bleek tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Amsterdam.



De aanslag, waarbij niemand gewond raakte, vond plaats in de avond van 21 juni. De politie arresteerde de volgende ochtend Richard Z. (42) uit Woerden op verdenking van het coördineren van de beschieting. Medeverdachten John P. (46) uit Spijkenisse en Mike van den B. (25) uit Rotterdam werden later gepakt. Het OM ziet P. als de man die de beschieting zou hebben uitgevoerd, samen met Van den B. De drie zijn lid van de Woerdense motorclub Caloh Wagoh Main Triad, waarvan Z. president is.



Verdenkingen bijgekomen

De advocaten van de verdachten, van wie alleen John P. aanwezig was, vroegen de rechtbank hun cliënten vrij te laten. Ze vinden dat er niet voldoende redenen zijn om de mannen een half jaar na het incident nog langer in de cel te houden. De officier van justitie is het hier niet mee eens. Volgens haar zijn er de afgelopen tijd juist nog verdenkingen bijgekomen. Het OM noemde de aanslag eerder een ''aanval op de persvrijheid.''



De drie is onder meer poging tot moord in vereniging en verboden wapenbezit ten laste gelegd.



