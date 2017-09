Bescheiden winsten op beurzen na ECB-besluit

In Amsterdam sloot de toonaangevende AEX-index 0,5 procent hoger op 518,83 punten.



De MidKap steeg 0,7 procent tot 800,72 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt eindigden met winsten tussen de 0,3 en 0,7 procent. De ECB hield zijn beleid zoals verwacht ongewijzigd. President Mario Draghi zei in een toelichting dat de centrale bank in oktober knopen verwacht door te hakken over de uiteindelijke afbouw van het stimuleringsprogramma, dat nog zeker tot eind dit jaar doorloopt.



Sterkste stijger in de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 2,1 procent. De technologiefondsen ASML en Philips kregen er respectievelijk 1,6 en 1,5 procent bij. Onderaan bij de hoofdfondsen stond telecomaanbieder KPN met een min van 0,7 procent. Bij de middelgrote fondsen was chiptoeleverancier BE Semiconductor Industries (Besi) koploper met een plus van 4,3 procent.



Ook opticiënsbedrijf GrandVision en natuurvoedingsproducent Wessanen deden het goed met winsten rond 2,8 procent. Verzekeraar ASR sloot de rij met een verlies van 2 procent. OCI leverde in de MidKap 0,5 procent in.



Kunstmest

Een dag eerder was de kunstmestproducent nog 12 procent in waarde gestegen na sterke kwartaalresultaten. Op de lokale markt kreeg ingenieursbedrijf Oranjewoud er 0,9 procent bij. Het moederbedrijf van onder meer spoorbouwer Strukton zette in de eerste helft van 2017 een duidelijke winst in de boeken, na een groot verlies in dezelfde periode vorig jaar.



De euro was 1,2025 dollar waard, tegen 1,1945 dollar bij het scheiden van de markt op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie stond nagenoeg vlak op 49,15 dollar. De Brentprijs ging 0,4 procent omhoog naar 54,43 dollar per vat.