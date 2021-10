Beruchte Randall D. (40) uit Zuidoost opnieuw vast voor liquidatie Lucas Boom

Van één van de drie mannen die op Lucas Boom schoten in Zaandam, is een foto gemaakt. Beeld Opsporing Verzocht

Boom werd op 9 juni 2015 op klaarlichte dag met automatische wapens doodgeschoten op de J. Kruijverstraat in Zaandam, vlak bij twee basisscholen. Tientallen leerlingen op het schoolplein waren getuige van het geweld. Boom stierf op straat aan verscheidene schotwonden, de schutters vluchtten in een bestelbus die brandend werd teruggevonden in Amsterdam-Noord.

Anonieme getuige

Randall D. was in november 2015 al gearresteerd vanwege zijn vermoede betrokkenheid bij de liquidatie, maar kwam na drie maanden vrij bij gebrek aan bewijs. Ook tegen vijf andere verdachten had justitie toen te weinig bewijs om ze in de cel te houden. Het grote onderzoek met codenaam Trivor liep door.

Nu denkt de recherche de rol van Randall D. als één van de uitvoerders van de liquidatie alsnog hard te kunnen maken, vooral op grond van een verklaring die een anonieme getuige vorig jaar heeft afgelegd. Binnenkort hopen de opsporingsdiensten ook enkele medeverdachten (opnieuw) te arresteren.

De op Curaçao geboren Randall D. is al een groot deel van zijn leven berucht in met name Amsterdam-Zuidoost. Hij maakte volgens de opsporingsdiensten deel uit van een groep die in 2015 bij meer moordaanslagen betrokken was.

Wittenburg

D. werd afgelopen juni op Curaçao gearresteerd als één van de twee schutters die in januari 2018 in het buurthuis op Wittenburg de onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi (17) doodschoten.

De opsporingsdiensten vermoeden dat de twee in het buurthuis wraak kwamen nemen op de jonge crimineel Gianni L., die kort tevoren een forse aanvaring had gehad met de zoon van Randall D.

Gianni L. werd voor de ogen van jonge kinderen neergeschoten en raakte zwaargewond, maar overleefde, zoals hij kort daarvoor al een wilde schietpartij had overleefd op Kattenburg. Emylio ‘Millie’ G. zou Bouchikhi hebben doodgeschoten door een blunder: hij zou hem voor een ander hebben aangezien. Een barmeisje werd door een verdwaalde kogel geraakt.

‘Millie’ G. zit al een celstraf van 16 jaar uit voor ander grof vuurwapengeweld. Een vermoedelijke derde betrokkene bij de vluchtauto is eveneens in beeld.

Afluisterapparatuur

Toen hij eind 2015 werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van Lucas Boom, had Randall D. een vuurwapen in zijn broekband. Met zijn Blackberry bleek hij volop te hebben gecommuniceerd met de inmiddels tot levenslang veroordeelde crimineel Naoufal F. Ze spraken over de voorbereidingen van weer een andere moord op, naar later bleek, de 56-jarige Iraniër die onder de schuilnaam ‘Ali Motamed’ in Almere woonde.

Na zijn arrestatie zou D.’s rol door een andere crimineel uit Zuidoost zijn overgenomen, waarna het doelwit in december 2015 alsnog werd doodgeschoten. Zowel de schutters als vermoed ‘moordmakelaar’ Naoufal F. zijn voor die liquidatie veroordeeld.

Toen hij in februari 2016 werd vrijgelaten, had de politie afluisterapparatuur in de kleding van Randall D. verstopt. Zo hoorden ze dat hij andere criminelen vertelde dat hij mazzel had gehad. Hij noemde details over de liquidatie in Almere. Doordat hij zo onvoorzichtig was om zich te laten afluisteren, liep D. tot aan zijn arrestatie ook in het criminele milieu levensgevaar.

Randall D. is óók nog in verband gebracht met ander grof vuurwapengeweld. Zo is hij genoemd als een betrokkene bij de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012. Hij is daar nooit voor vervolgd. Bovendien is hij in beeld in andere liquidatiedossiers. Hij heeft al een strafblad voor serieus geweld.

Als Randall D. voor twee of meer moorden wordt veroordeeld, moet hij vrezen voor levenslang.