Beruchte Emylio G. gearresteerd voor liquidatie Siegmar Flaneur in 2015

Beeld van na de schietpartij op Wittenburg in 2018, waarbij de onschuldige Mohamed Bouchikhi overleed. Beeld anp

G. moet vrezen voor levenslang, aangezien hij ook al wordt verdacht van de geruchtmakende schietpartij in het buurthuis op Wittenburg begin 2018. Daarbij werd de onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi (17) doodgeschoten, raakte het vermoedelijke doelwit Gianni L. (19) zwaar gewond en werd een vrouwelijke, 20-jarige stagiair in haar been geraakt door een afgezwaaide kogel.

Honkballer en jonge crimineel

De op Curaçao geboren, talentvolle honkballer Siegmar Flaneur woonde in de Bijlmer, waar hij bekendstond als ‘Pito’ – naar de beroemde Amerikaanse honkballer José ‘Pito’ Hernández, van wie hij van kinds af aan idolaat was. Flaneur stond in de Top 600 van gewelddadige criminelen – onder meer vanwege het met geweld beroven van een studente in 2012.

Op dinsdagavond 10 februari was hij met vrienden in verschillende cafés in de Bijlmer geweest. De volgende nacht vertrok hij uit zijn huis aan de ‘s-Gravendijkdreef, gehuld in een donker regenpak over zijn kleding, hoewel het droog was. Mogelijk wilde hij gaan inbreken. Kort daarop werd hij met meerdere kogels doodgeschoten op de Leerdamhof, niet ver van de Gaasperplas. De politie trof hem dood op het fietspad.

Getuigen hadden na de kennelijke liquidatie twee mannen op een scooter zien vluchten. Die scooter werd korte tijd later brandend aangetroffen op het Maldenhof, zo’n anderhalve kilometer van de plek waar Flaneur overleed.

Anonieme getuige

Een anonieme getuige heeft Emylio G. begin dit jaar aangewezen als de schutter die Flaneur liquideerde. Nader onderzoek leidt nu tot zijn aanhouding voor deze zaak. De recherche sluit niet uit nog een of meer andere verdachte(n) te kunnen aanhouden in deze zaak.

‘Millie’ G. kreeg in februari 2020 al zestien jaar cel voor een poging tot liquidatie en bedreiging met een automatisch wapen in 2018 en voor openlijk geweld in het centrum van Amsterdam in 2017. Zijn hoger beroep tegen die straf liep nog.

In oktober 2018 was hij bovendien aangehouden voor de schietpartij op Wittenburg. Hij werd eerst heengezonden, maar in 2020 opnieuw aangehouden voor die zaak. Justitie wil hem nu in januari 2022 voor de rechter brengen op een inleidende ‘regiezitting’ voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord en poging tot moord in het buurthuis op Wittenburg in 2018, plus de moord op Siegmar Flaneur in 2015.

In de zaak rond de schietpartij in het buurthuis van Wittenburg is ‘Millie’ G. verdachte samen met zijn vriend Randall D. (40), die daarvoor in juni is gearresteerd op Curaçao. Enkele weken geleden is Randall D. bovendien in zijn cel aangehouden voor de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom, op 9 juni 2015 in Zaandam. Ook hij moet levenslang vrezen.